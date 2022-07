Los gremios amenazan con salir a la calle tras los anuncios de Silvina Batakis

La CGT, la CTA y ATE barajan salir a la calle en los próximos días. El mensaje a los mercados que dio la flamante ministra de Economía Silvina Batakis puso en alerta a los gremios. "Dejó de lado las otras señales que nuestro pueblo está aguardando, y que quienes formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados", alertaron desde la CTA. La CGT se reúne este jueves. "Batakis es la continuidad de (el exministro de Economía) Guzmán", afirmó el camionero Pablo Moyano.

"Algo tenemos que hacer, la escalada inflacionaria asusta a todos y los trabajadores formales ven sus ingresos licuados. Nada alcanza y no hay nada para festejar", consignó a NA un dirigente de la CGT cercano a Pablo Moyano.

Es por eso que tienen en mente impulsar una movilización. ¿Cuándo? El martes 26 de julio , día en que se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón. El diagnóstico que hacen en la central es: "Tenemos trabajadores en blanco que no llegan a fin de mes por culpa de la inflación".

Los datos así lo confirman. De acuerdo al informe "La inflación de los trabajadores" elaborado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que es de referencia en el mundo sindical, la desaceleración en el incremento de los precios que conforman la canasta que compran los asalariados con sus sueldos llegó a su fin en junio .

Según calculan los economistas, el costo de vida subió un 5,5% durante el sexto mes del año, revirtiendo la tendencia leve a la baja de los meses de abril y mayo y proyectando un sombrío panorama para el resultado de julio. Durante el primer semestre los precios de la canasta acumularon un incremento del 37%.

Los principales dirigentes sindicales descartan un paro nacional porque "traería mayores problemas a un Gobierno que ya tiene demasiados.

Con estos datos en mano, son numerosas las voces sindicales que se escuchan en la sede cegetista, el histórico edificio de la calle Azopardo de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo que se realice una movilización obrera contra el sector empresarial por la inflación.

Comprometidos con la sostenibilidad de la administración de Alberto Fernández, los líderes sindicales Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano, al frente de la conducción de la central obrera, prefieren focalizar las críticas por la difícil situación contra los que consideran formadores de precios que integran "los sectores concentrados de la economía".

En ese sentido, los principales dirigentes sindicales descartan un paro nacional porque " traería mayores problemas a un Gobierno que ya tiene demasiados y una huelga no serviría para visibilizar el accionar de los formadores de precios". De allí, la idea de marchar el 26 .

Esta semana será clave. Acuña informó que la decisión se tomará en la reunión del Consejo Directivo, al tiempo que analizarán las recientes medidas económicas adoptadas por la reemplazante de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda, la economista Silvina Batakis.

La continuidad de Guzmán

En diálogo con Radio 10, Moyano anticipó que el jueves se reunirán "para debatir los anuncios de Batakis y ver qué es lo que podemos hacer; tenemos miradas diferentes".

"Batakis es la continuidad de Guzmán, no cambia nada", dijo el líder sindical. Que, de paso, consideró: " Batakis le habló a los mercados ; me parece que falta que le hablen a los argentinos, a los trabajadores que no llegan a fin de mes"



"Se nota que hay un gran crecimiento en el país pero el Gobierno no le está dando a la tecla con el tema de la inflación", analizó el camionero, para luego plantear:

"Y o hablo con el Presidente y los Ministros pero no hay respuestas , la inflación sigue y se come el bolsillo de los laburantes"-



"Seguimos bancando al gobierno de Alberto y Cristina pero necesitan escuchar a los sectores que la están pasando mal", remató.



Contra los desestabilizadores

La CTA de Hugo Yasky fue directo al hueso. "La ministra Batakis eligió dar señales al mercado", sintentizó el dirigente.

"Dejó de lado las otras señales", alertó el sindicalista, que de paso agregó: "Vamos a reclamar de distintas maneras, hasta que logremos una recomposición de los salarios , que por la urgencia tiene que ser a través de un aumento de suma fija", alertó el líder sindical.

En este sentido, el diputado dejó en claro que tienen que volcar el reclamo a la calle, "poniendo en la mira a los grandes formadores de precio, a los que en este momento, están queriendo desestabilizar para condicionar al gobierno".

Hace menos de un mes, Yasky y la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostraron juntos en Avellaneda.

"Hemos resuelto en el Congreso de la CTA iniciar una serie de movilizaciones en todo el país para pelear por el salario básico universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron".



El secretario general de la ATE, Daniel Catalano , no se quedó atrás. En las últimas horas, en El Destape Radio, confirmó que su sector está en "estado de alerta" ante las medidas que, interpretó, colocan al Estado "como variable de ajuste".

