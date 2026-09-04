Coto Digital lanzó una nueva herramienta tecnológica que promete hacer más simple la experiencia de compra online, especialmente al momento de elegir productos de mayor valor como aires acondicionados, televisores y otros artículos tecnológicos. A través de un buscador impulsado por inteligencia artificial, los usuarios pueden comparar características, analizar opciones y recibir recomendaciones personalizadas según sus necesidades.

La nueva tecnología permite realizar consultas en lenguaje natural, transformando la manera en que los consumidores interactúan con el ecommerce. En lugar de recorrer extensas listas de productos o ingresar palabras clave específicas, los usuarios pueden describir directamente qué están buscando y obtener respuestas más precisas. De esta forma, la búsqueda se vuelve más rápida, más intuitiva y orientada a tomar mejores decisiones de compra.

Cómo funciona el buscador con IA de Coto Digital

La herramienta utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial capaces de interpretar las consultas de manera contextual. A diferencia de un buscador tradicional, que se limita a mostrar resultados vinculados a términos específicos, este sistema entiende las necesidades del usuario y ofrece sugerencias relevantes, información detallada y opciones adaptadas a cada situación.

Además, la plataforma puede considerar preferencias de compra, características de los productos y distintos criterios de selección para facilitar la comparación. Por ejemplo, al buscar un aire acondicionado, el sistema puede destacar aspectos como la eficiencia energética, la capacidad del equipo o las funciones más importantes para cada hogar.

La plataforma puede considerar preferencias de compra, características de los productos y distintos criterios de selección. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este nivel de personalización representa un avance para el ecommerce, ya que ayuda a reducir la complejidad que suele existir al momento de evaluar productos técnicos o con múltiples especificaciones. El resultado es una experiencia de compra más simple, más ágil y con información más útil para el consumidor.

GlorIA y las herramientas que potencian la experiencia digital

Dentro de este ecosistema tecnológico también se encuentra GlorIA, la asistente virtual de Coto Digital, diseñada para acompañar a los usuarios durante distintas etapas de la compra. Entre sus funcionalidades, permite solicitar una receta y recibir automáticamente los ingredientes necesarios, que luego pueden agregarse al carrito con pocos clics.

La asistente también brinda información sobre promociones bancarias, descuentos vigentes y ubicación de sucursales, convirtiéndose en un canal de atención que complementa la experiencia de navegación y compra.

A su vez, la compañía incorporó otras soluciones digitales como un comparador de televisores y una calculadora de frigorías, herramientas pensadas para ayudar a los consumidores a evaluar opciones y tomar decisiones más informadas antes de concretar una compra.

La apuesta de Coto Digital por el ecommerce inteligente

La incorporación de estas tecnologías marca un nuevo paso en la evolución del retail digital en Argentina. Gracias a la combinación de asistencia en tiempo real, lenguaje natural e inteligencia artificial, los usuarios pueden acceder a información más relevante y personalizada durante todo el proceso de compra.

Esta estrategia no solo busca simplificar la navegación dentro de la plataforma, sino también fortalecer la confianza del consumidor mediante recomendaciones más precisas y una experiencia adaptada a cada necesidad. La posibilidad de recibir ayuda en tiempo real, comparar productos de manera sencilla y acceder a información contextual contribuye a mejorar la satisfacción del cliente y fomentar una relación más cercana con la marca.

En definitiva, con herramientas como su buscador con inteligencia artificial, GlorIA y los distintos asistentes de comparación, Coto Digital apuesta por una experiencia de compra más inteligente, eficiente y personalizada para los consumidores argentinos.