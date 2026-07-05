Oficial y confirmado | China custodia una base militar en un punto estratégico clave tras invertir más de 500 millones de dólares

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La instalación militar de China fuera de sus fronteras ha dejado de ser una mera conjetura, convirtiéndose en un acontecimiento tangible desde hace varios años, cuando Beijing estableció su primera base militar permanente en el extranjero.

Esta base se localiza en Yibuti, un país situado en el Cuerno de África, en una de las áreas más críticas para el comercio y la seguridad marítima a nivel global.

La base comenzó a operar en 2017 como parte de una estrategia a largo plazo que se encuentra relacionada con la expansión económica, diplomática y militar del país asiático.

Diversos análisis especializados coinciden en que la inversión total superó los 500 millones de dólares en obras de infraestructura, equipamiento y adecuación del terreno.

El sitio elegido para la instalación no es fortuito: Yibuti controla el acceso al estrecho de Bab el‑Mandeb, un paso fundamental que vincula el Océano Índico con el Mar Rojo y el Canal de Suez, por donde transita una porción considerable del comercio marítimo mundial.

¿En qué país está la base militar que China custodia?

La base está ubicada en el Golfo de Tadjoura, cerca del puerto multipropósito de Doraleh, operado por empresas chinas. Desde este punto, el Ejército Popular de Liberación puede mantener una presencia naval permanente en una región estratégica para la protección de rutas energéticas y comerciales.

China y Yibuti firmaron en 2016 un acuerdo formal que habilitó la instalación, bajo la figura de un centro logístico y de apoyo. El contrato prevé un arrendamiento por diez años, con un pago anual estimado de 20 millones de dólares por el uso del terreno.

Su función principal es brindar apoyo logístico a buques chinos que participan en misiones de larga duración, como las operaciones antipiratería en el Golfo de Adén, activas de forma ininterrumpida desde 2008, además de respaldar misiones de paz y asistencia humanitaria.

De esta forma, los objetivos fundamentales de la base son:

Reabastecimiento de buques de guerra en aguas distantes.

Soporte para misiones de paz de la ONU.

Plataforma para evacuaciones y ayuda humanitaria.

Una ubicación estratégica, ubicada fuera de Asia, reitera la atención en la proyección global de Beijing y en el equilibrio militar en una de las áreas más delicadas del comercio internacional. (Fuente: Montaje EC)

Así es por dentro la base militar custodiada por China

La instalación ocupa aproximadamente 0,5 kilómetros cuadrados y está dotada de infraestructura de gran envergadura: un muelle de aguas profundas de más de 330 metros, apto para recibir grandes buques militares, así como una plataforma para helicópteros y una pista operativa con torre de control.

Integrada a la Ruta de la Seda Marítima, la base funciona también como respaldo militar de las inversiones chinas en puertos, ferrocarriles y obras de infraestructura en la región, consolidando una proyección de poder que supera el ámbito exclusivamente militar.

Asimismo, la instalación cuenta con almacenes subterráneos de gran capacidad, áreas administrativas y cuarteles con capacidad para entre 1.000 y 2.000 efectivos, además de un hospital que apoya tanto al personal militar como a misiones humanitarias en África y Asia Occidental.

La base china se halla a unos 11 kilómetros de la principal instalación militar estadounidense en el país. Yibuti es uno de los pocos Estados que alberga bases de diversas potencias simultáneamente, lo que refuerza su relevancia estratégica y explica la atención que suscita esta presencia en Washington.