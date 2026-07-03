Un acuerdo estratégico se está configurando en la región, lo que anticipa transformaciones fundamentales en la cooperación internacional y en la infraestructura. (Fuente: Representación creada con IA)

El Gobierno de Estados Unidos autorizó una operación por hasta USD 1.500 millones destinada a suministrar equipos, servicios y asistencia técnica para la construcción y modernización de una nueva base naval en Perú, según informó CNN con base en documentos oficiales.

La iniciativa forma parte de un programa de cooperación en materia de defensa y logística marítima entre ambos países y busca fortalecer la infraestructura naval peruana sobre el océano Pacífico.

¿Dónde estará la nueva base naval de EE.UU?

El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país.

El proyecto financiado por EE.UU, aprobado recientemente, contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo.

Un avance en la región se observa con un acuerdo estratégico que anticipa cambios fundamentales en la cooperación internacional y en la infraestructura. (Fuente: EFE) Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

Impacto del proyecto en la región y la economía local

Además, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del respaldo a países socios con una ubicación clave sobre el Pacífico.

Desde Washington se aclaró que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Uno de los puntos señalados es que parte del equipamiento estadounidense quedará ubicado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una obra clave para el comercio regional que se encuentra en plena expansión.

Así avanzará la construcción de la nueva base naval

La participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses está contemplada, quienes tendrán la responsabilidad de ofrecer asesoramiento técnico y supervisar el progreso de las obras.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que posibilita una coordinación directa entre ambas administraciones.