Milei apuntó contra los "neutrales", ratificó que cerrará el BCRA y negó un 'toma y daca' con Macri y Bullrich

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a conceder una entrevista tras recibir el apoyo de Patricia Bullrich, donde reafirmó su idea de "cerrar el Banco Central".

Milei insistió con la idea de eliminar la autoridad monetaria, a cuya fundación le atribuye el inicio de la "decadencia argentina" y respaldó la figura de Emilio Ocampo y su idea de dolarización, entre otras cosas para desacreditar las versiones que indicaban que su lugar podría ser ocupado por Carlos Melconian.

En dialogo con A24, el libertario reconoció el apoyo por parte de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que acompañará a Milei en balotaje. Milei aclaró que "no me condicionaron en nada".

"No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional", indicó respecto al encuentro que se conoció que mantuvo el martes por la noche con Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, quien hizo de "mediador" y "ayudó a limar asperezas".



Milei dijo, además, que si hubiera quedado afuera del balotaje hubiera llamado a votar a Patricia Bullrich.

"No creo que Melconian esté en condiciones de sumarse. Emilio Ocampo le va a cerrar la puerta a Banco Central, está más firme que rulo de estatua", dijo.











Por otro lado, Milei se despegó de la idea de vender niños y la legalización del mercado de órganos que se había comentado en un principio en la campaña.

"No voy a vender ni órganos ni niños", - agregó - "No sé por qué me acusan de cosas tan aberrantes".



En relación al llamado a la neutralidad en el marco del balotaje, por parte del radicalismo y por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los calificó con una cita de Danthe Alighieri.

"Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen la neutralidad en momentos de decadencia moral". Los que ahora se declaran neutrales siempre fueron de Massa", dijo Milei vinculado a los dichos de los referentes de la UCR, Larreta y Lilita Carrió.