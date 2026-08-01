“Me encantó, por supuesto nos pidió, bueno, tienen que ser más audaces y eso está bárbaro, que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, respondió el presidente Orsi ante una consulta de la prensa sobre la reunión que mantuvo el jueves con la directora gerente del del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

La jerarca recomendó al gobierno uruguayo y a los empresarios “dejar de mirar por el espejo retrovisor” y “empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgo, ser un poco más valientes, tanto en la gestión de las políticas públicas, pero también en el sector privado, en términos de no buscar tantos seguros de la política económica”.

Orsi realizó estos comentarios luego de la presentación de obras en el puente internacional de La Concordia, entre Artigas y la ciudad brasileña de Quaraí, en la frontera con Brasil, que demandó una inversión de 900 mil dólares.

Allí Orsi anunció que el gobierno invertirá 36 millones de dólares en obras viales en el departamento de Artigas durante los próximos dos años, lo que redundará en empleo y oportunidades para la gente de la zona.

Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

El presidente dijo que prefería no distraer la atención de la importante obra que se inauguró en el norte del país, y por eso se limitó a responder esta frase sobre la reunión con la jerarca del FMI.

También comentó que se llevó varias cartas y pedidos de vecinos de Artigas, algunos individuales y otros colectivos. “Me presentaron un montón de requerimientos (...) da gusto recorrer el interior”, afirmó.