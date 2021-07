Bajante del Río Paraná: cuánto pierde Yacyretá por la falta de agua y cuál es el costo para la Argentina

Desde Ituzaingó, Corrientes. Enviado especial

La bajante en el Río Paraná ya es la peor en los últimos 77 años. La Argentina perderá aproximadamente unos u$s 400 millones este año por la falta de agua, provocada por causas naturales: una sequía histórica en la cuenca del río, que nace en Brasil.

La represa hidroeléctrica Yacyretá, ubicada frente a la provincia de Corrientes, genera un 13% del total de la energía del país y un 45% sobre esta tecnología, que también es renovable. Hoy está produciendo energía a un tercio de su capacidad instalada.

La potencia nominal que entrega en este momento al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) ronda los 1100 megavatios (MW), frente a una capacidad instalada de 3100 MW.

En términos de facturación, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dejará de contar con unos u$s 30 millones por mes, ya que en condiciones normales en esta época del año, con un caudal de agua habitual, facturaría u$s 60 millones cada 30 días.

Esto, además, fuerza al sistema energético a reemplazar la energía hidroeléctrica, muy barata (u$s 15,3 por megavatio-hora es el precio que reconoció Cammesa en 2020 para Yacyretá; aunque el contrato establece u$s 43 /MWh, que se abonan con diferencia de tres años) por mayor generación térmica -u$s 70 /MWh en promedio durante el año pasado, a gas (que se consigue a casi u$s 4 por millón de BTU) o con gasoil y fuel oil (unos u$s 15 /MMBTU).

El costo energético se disparó en este año por varias razones: el aumento de los precios internacionales de las commodities (petróleo y gas licuado), la reactivación de la demanda local, los cortes de rutas en Neuquén que demoraron la marcha del Plan Gas, y la bajante del Río Paraná y la sequía en el Comahue, que restan energía hidroeléctrica barata por falta de agua.

El Cronista se metió adentro de una de las turbinas de la central hidroeléctrica Yacyretá

Yacyretá tiene en mantenimiento programado la turbina 20, apagadas otras siete máquinas (de 155 MW cada una) por falta de agua y tiene en proceso de rehabilitación otras tantas.

Además, la EBY está pagando u$s 8,5 millones para tener a disposición a la brevedad una línea de transporte eléctrico en Extra Alta Tensión (LEAT) de 500.000 voltios (500 Kv) que va hasta la Estación Transformadora Rincón Santa María y que se quemó durante el apagón masivo del 16 de junio de 2019, Día del Padre, cuando sucedió el primer blackout de la historia del país.

La energía que genera Yacyretá se distribuye en partes iguales entre Argentina y Paraguay, aunque habitualmente éste último vende su participación ante la mayor demanda en este lado.

La EBY cuenta con saldos a favor de u$s 3900 millones por parte del Estado argentino y u$s 450 millones de Paraguay, según contó el presidente argentino de la entidad, Ignacio Barrios Arrechea.