Hidrovía y Yacyretá: las claves del acuerdo con Paraguay y cuál es el alivio económico

La Reunión Especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay - Paraná (CIH) fue el ámbito de debate que permitió bajarle la tensión a una problemática binacional que no sólo puso en riesgo el ingreso de dólares del comercio internacional sino también la provisión de energía que la Argentina recibe de la represa de Yacyretá, en Paraguay.

El encuentro se produjo en la Embajada del Brasil en Buenos Aires con la participación de las delegaciones de los cinco países que utilizan la vía navegable, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay en formato presencial y virtual.

Tras días de mucho ruido político, los diplomáticos lograron acordar que no se suspenderá el cobro del peaje, una decisión que beneficia a la Argentina ya que más del 90% de las embarcaciones que transitan por la Vía Navegable Troncal son de bandera guaraní y hasta hace pocos meses atrás no pagaban por el uso de este tramo.

La situación, según empresarios locales generó desventajas y generó "sobre costos" desde hace más de 10 años.

Por ahora, hasta que sea establecido el nuevo costo de la tasa, el peaje se seguirá cobrando de acuerdo al valor vigente sin modificación de la tarifa, informaron desde la cartera de Transporte de la Nación.

Además, Argentina ofreció una mesa técnica para evaluar las obras y si corresponde, redefinir el monto del peaje; se propuso iniciar discusiones técnicas en el CIH sobre la tasa del peaje establecido y de Ilegar a un acuerdo en los próximos 60 días, los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa, en caso de que sea modificada.

Luego de la reunión especial, todos los países (incluido Paraguay) firmaron el acta convocando a conformar la comisión de expertos. Por su parte la Argentina, como muestra de buena voluntad, ofreció la suspensión temporal por 60 días de embargo de embarcaciones por falta de pago.

En ese sentido, la Delegación de Argentina se comprometió a evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos, y de no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje (por el mismo plazo) mientras el tema esté en análisis y evaluación en la CIH.

Alivio económico para la flota local

El "estallido" del conflicto con Paraguay sirvió para poner sobre la mesa una problemática el sector que despacha carga de exportación local viene reclamando hace tiempo: la competencia desleal que existe a partir de la eximición de este tributo a la flota internacional.

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 625/2022 del Ministerio de Transporte se modificó el valor del peaje a las embarcaciones que navegan en el tramo Confluencia - Santa Fe de u$s 0.- a 1,47 por tonelada de registro neto (TRN).

El valor de u$s 0.- se estableció en 2010 cuando se firmó el Contrato de extensión de la concesión entre el Ministerio de Planificación Federal y la concesionaria Hidrovía S.A. con un subsidio mensual para solventar las obras de dragado y balizamiento de u$s 3.125.000 mensuales.

En 2014 el Ministerio de Interior y Transporte acordó la eliminación del subsidio del Estado, se mantiene en u$ 0.- para el tramo Confluencia - Santa Fe, por Resolución 936/2014 se aumenta el peaje por tramo para los buques que navegan de Santa Fe al océano a u$s 3,06 por TRN (el valor anterior era de u$s 2,25 ).

En ese escenario, distintos actores del comercio local entienden que los trabajos que se vienen realizando desde el año 2014 los solventa la carga con la suba del peaje que se realizó para todo el trayecto.

Según estimaciones del sector privado, en base a la tarifa que publica AGP por ejemplo, el costo de peaje del buque "Alianca Manaus" de 12.098 TRN paga un "extra-costo" de u$s 11.596,58.

A unos 3000 buques por año durante 10 años, calculan que la carga aportó aproximadamente u$s 347.897.400, explicó un especialista. Por su parte, la AGP estima que el impacto anual sobre la flota paraguaya que utiliza la VNT es de u$s 20 millones.

En tanto, en un buque Panamax de 27.291 TRN, el extra-costo para compensar el valor u$ 0.- de las embarcaciones que navegan en el tramo Confluencia - Santa Fe, es de u$s 26.160.

Por su parte, los contenedores pagan un "toll fee" -peaje- de u$s 123, lo que implica un adicional aproximadamente de u$s 33. Desde 2014 se han movido por las terminales del puerto de Buenos Aires 5.733.700 teus, unos 3.440.220 contenedores lo que equivale a u$s 113.527.260.