Cuando el titular de una vivienda fallece, surgen numerosos interrogantes acerca de lo que sucede con los inmuebles y las prestaciones que pertenecían al propietario durante su vida.

En este sentido, una de las inquietudes más comunes es a quién le corresponde pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): ¿quién queda a cargo de este tributo? ¿Los herederos? ¿el banco? ¿qué sucede si no se abona?

Aceptar una herencia implica realizar una gran cantidad de trámites legales en un periodo de dificultad, justo después de haber sufrido la pérdida de un ser querido. No obstante, es esencial llevar a cabo una gestión adecuada de todos estos procedimientos para prevenir posibles sanciones en el futuro, como puede ocurrir con el impuesto de IBI.

En caso de no pagar el impuesto de vivienda, el Ayuntamiento iniciará gestiones de cobro con recargos adicionales por la demora en el pago. Adicionalmente, si el abono del IBI se retrasa significativamente, existe la posibilidad de que se proceda al embargo de la propiedad heredada por la persona receptora.

Cuando el propietario de una vivienda fallece, el pago del impuesto del IBI suele ser una de las preocupaciones más comunes. (Imagen: Pixabay)

Quién paga el IBI si el titular de la vivienda ha fallecido

En caso de que el titular de una propiedad fallezca, la responsabilidad del pago del IBI recaerá en los herederos una vez que se haya aceptado la herencia, tal como se establece en el Artículo 39 de la Ley 58/2023 de 17 de diciembre. En este artículo se manifiestan las siguientes disposiciones:

“Al fallecimiento de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes serán transmitidas a los herederos, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación civil respecto a la adquisición de la herencia.”

En caso de no pagar el impuesto de vivienda, el Ayuntamiento iniciará gestiones de cobro con recargos adicionales por la demora en el pago. (Imagen: Shutterstock)

Consecuencias de no haber herederos de la vivienda

En esta situación, la responsabilidad del abono del IBI recaerá sobre la entidad o individuo que tenga posesión del inmueble . Si la entidad en cuestión fuera un banco, por ejemplo, estaría obligada a asumir el pago anual del impuesto de bienes inmuebles.

Sin embargo, si hay un heredero de la propiedad, la situación cambia, ya que será esta persona la que deberá responsabilizarse del pago del IBI. Si son varios herederos, que es lo más común, se deberá llegar a un consenso para determinar quién se encargará de abonar dicho impuesto .

La decisión estará influenciada por las disposiciones testamentarias o las regulaciones legales pertinentes.