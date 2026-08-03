Confirmado | Estos jubilados y pensionados deberán acreditar su supervivencia para no perder el pago de la pensión en Colombia

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Los jubilados y pensionados colombianos que viven fuera del país y cobran su pensión en el extranjero deben cumplir con un requisito indispensable para evitar la suspensión de los pagos: acreditar periódicamente su supervivencia ante la entidad administradora.

La medida busca garantizar que las mesadas pensionales sean entregadas únicamente a sus beneficiarios legítimos y aplica, sobre todo, a quienes reciben el dinero fuera de Colombia.

¿Quiénes deben acreditar la supervivencia para seguir cobrando la pensión?

En Colombia, el trámite de supervivencia está dirigido principalmente a los pensionados que residen de forma permanente en el exterior y reciben allí sus pagos mensuales.

Tanto la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) como los fondos privados pueden solicitar este documento para verificar que el beneficiario continúa con vida y mantener activa la prestación económica.

En el caso de quienes viven dentro del territorio colombiano, la validación suele realizarse mediante cruces de información con bases de datos oficiales, por lo que, en la mayoría de los casos, no es necesario presentar certificados adicionales.

Confirmado | Estos jubilados y pensionados deberán acreditar su supervivencia para no perder el pago de la pensión en Colombia Representación creada con IA - El Cronista Colombia

¿Cómo se acredita la supervivencia desde el exterior?

Los pensionados que viven fuera de Colombia pueden acreditar su supervivencia mediante una certificación expedida por el consulado colombiano del país en el que residen o por la autoridad competente local, según las condiciones establecidas por cada administradora.

Generalmente, el documento debe contener los datos personales del beneficiario y enviarse dentro de los plazos fijados por la entidad encargada del pago de la pensión.

Si el pensionado no presenta la documentación requerida, la administradora podrá suspender temporalmente las mesadas hasta que se regularice la situación.

¿Qué pasa si no se presenta el certificado?

La falta de acreditación de supervivencia puede generar la suspensión preventiva del pago de la pensión hasta que el beneficiario demuestre que cumple con los requisitos exigidos.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a los pensionados residentes en el exterior mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de Colpensiones o de su fondo privado para conocer los plazos y la documentación necesaria.

¿Quiénes están exentos de este trámite?

Los pensionados que viven en Colombia normalmente no deben realizar este procedimiento, ya que las entidades utilizan mecanismos de verificación automática a través de registros oficiales del Estado.

No obstante, cada administradora puede solicitar documentación adicional en casos excepcionales o cuando detecte inconsistencias en la información del beneficiario.