Autorizan a exportar "ganado en pie": ¿puede faltar carne y subir el precio en Argentina?

El presidente Javier Milei derogó la prohibición de exportación de ganado vacuno en pie con destino a faena para consumo, que regía desde 1973 -por problemas de abastecimiento interno- y reabrió un dilema de larga data en sector cárnico.

El Decreto 133/25 abre "un sinfín" de nuevos mercados para el sector ganadero de nuestro país destacó Fede Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado en X.

Retenciones: los nuevos sectores que se suman al pedido por la baja impositiva

La medida que elimina el Decreto N° 322/73 y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, llega en un momento "sensible" de la actividad ganadera tanto en consumo interno como en exportaciones.

El Decreto 133/25 publicado hoy con firma de @JMilei y @LuisCaputoAR elimina la prohibición de exportar ganado en pie abriendo un sinfín de nuevos mercados para el sector ganadero de nuestro país. La prohibición se impuso por un problema de abastecimiento en 1973 y, como en... pic.twitter.com/8mH6ZRALDY — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 26, 2025

Mientras el consumo de carne por habitante en enero fue de 47,8 kilos/año, el más bajo de las últimas tres décadas según cifras oficiales, los envíos al exterior tocan récords pero "sin rentabilidad" por altos costos de tarifas e insumos en dólares, que ajustan los márgenes, cuestionan los frigoríficos.

Por la falta de diálogo con el sector privado , la medida generó sorpresa en los frigoríficos que hasta ahora eran el mercado obligado de la hacienda. Con la nueva habilitación, la industria local competirá con las del exterior que "pujarán" por el producto argentino. En tanto, los dueños de la hacienda podrán decidir si vender al productor local o, si conviene, enviar al exterior.

"La exportación de ganado en pie es un atraso sin precedente. Sin agregar valor ¿De qué van a trabajar y vivir los argentinos? ", cuestionó Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria (FAA)

Efecto interno

En relación al efecto en el mercado interno, referentes de distintos sectores de la cadena ganadera, le bajan precio al impacto por el atraso de 42 puntos que se acumula la carne.

En 2024 los principales cortes aumentaron, en promedio, 83% según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) contra la inflación de 125%.

Sin embargo, indicaron que la menor oferta de producto para la industria de la carne, pondrá en juego puestos de trabajo sobre una actividad que genera 1 de cada 5 empleos agroindustriales.

Asimismo, fuentes del rubro, advirtieron que este tipo de medidas "no son las que se esperan" porque no ampliarán de forma significativa la oferta al exterior.

Aunque el titular de Desregulación aseguró que se trata de "un mercado activo e importante en el mundo", un empresario con años en dirigencia dijo que "es un negocio muy chico ".

Distintos mercados

Existen oportunidades en Turquía, algún país asiático, y de África pero, por el protocolo sanitario, debe existir un acuerdo bilateral de comercio, aclaró.

Además, contrastó con la iniciativa de vender "razas mezcladas" a Paraguay. Este nicho representa la exportación de genética desarrollada a nivel local, lo que agrega valor y "jerarquiza la carne argentina", señaló.

En cambio, según opinó, el ganado en pie "puede ser parte de algún trato con algún privado para mandar vacas a Uruguay" ya que se necesita un número muy significativo para concretar un embarque transnacional.

En ese sentido, también existe acuerdo en que el desarrollo en el país vecino "no es representativo" y a diferencia del mercado argentino que cuenta con 14 millones de novillos, en Uruguay son sólo 3 millones.

"Uruguay tuvo problemas en la implementación porque exportás todo, incluido la bosta de los animales; hay que habilitar embarcaciones y no es un proceso simple", agregó Guillermo Michel, ex director de la Aduana.

Menos valor agregado

En su cuenta de X, el ex funcionario massista señaló que los derechos de exportación (DEX) para la carne bovina son del 6,5%, pero la hacienda en pie tributa solo el 9% (Decreto 230/2020) y cuestionó: "¿Quién va a seguir invirtiendo en nuestra industria cárnica si se paga casi lo mismo de DEX por la hacienda en PIE que por los cortes envasados?".

Según Michel, aunque no significará un aza en el precio local de la carne, crece la "primarización" de las exportaciones: "esta medida va a contramano de darle valor agregado a nuestras exportaciones y perjudica a los frigoríficos argentinos y a sus trabajadores".

Sin diálogo

"Acá no hubo ningún lobby, pero tampoco diálogo o consultas", coinciden en off referentes de la cadena agroganadera. Las principales entidades que representan al sector, se encuentran analizando la medida y evitan dar declaraciones para no "subirle" el efecto a un decisión que no consideran oportuna.

Según indicaron a El Cronista, los grandes exportadores del país, buscaron llegar al ministro Federico Sturzzenegger, por la vía formal e incluso a partir del vínculo político con el empresario Miguel Braun, titular de La Anónima, pero no fueron recibidos.

Fuentes de la cartera de Desregulación, confirmaron a El Cronista, que la definición no surgió del diálogo con los privados sino que "se tomó a partir de diagnosticar que era necesaria" como señaló en la red X el Ministro.

En su carrera por la "liberalización total" de la economía "quiere romper el Guinness, pero está rompiendo toda la industria", afirmó en relación a la tarea de Sturzenegger, un empresario que dirige un frigorífico con más de 50 años, en el norte del país.