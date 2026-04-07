Las últimas lluvias sirvieron para aliviar parte de la sequía que, desde hace meses, afecta a buena parte del país. De todas formas, los impactos del déficit hídrico persistirán en el agro, según admitió el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. “Estamos empezando a hablar de que se termina el déficit hídrico”, dijo Carámbula en una entrevista en Canal 10 quien precisó que “lo que no cambia son los impactos en algunas zonas para los productores”, algo que se hará sentir particularmente en cosechas de cultivos como la soja. Las precipitaciones y la llegada de menores temperaturas contribuyeron a una mejora en la situación del agua, pero el sector agropecuario se mantiene en alerta, con consecuencias en los cultivos, la ganadería y la horticultura, explicó el jerarca. Carámbula aseguró que las medidas de asistencia económica y la declaración de emergencia agropecuaria decretadas por el Poder Ejecutivo continuarán vigentes. ✔ Entre las herramientas que anunció el gobierno de Yamandú Orsi aparece una nueva línea de crédito de hasta 30 mil dólares, gestionada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Esta nueva línea de crédito está enfocada a micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción de cereales, oleaginosas, legumbres, arroz y cultivos de invierno asociados a la lechería, con la idea de brindar liquidez en un momento de alta demanda de insumos. Los préstamos tienen un plazo máximo de seis meses y una tasa de interés que no puede superar el 3,5%. ✔ Además, contemplan un subsidio de hasta el 50% de la tasa y las solicitudes pueden realizarse hasta el próximo 31 de mayo. ✔ Otra iniciativa es ampliar a todo el país el alcance del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) en su modalidad agro, con una comisión especial del 0,6%, muy por debajo de la habitual, que es de entre 2% y 3%. ✔ El paquete incluye también ajustes en la política de fijación de precios de los combustibles, con revisiones más frecuentes para amortiguar las subas ante un sector con dependencia del gasoil. ✔ También se resolvió fijar una extensión a 12 meses de devolución del IVA al gasoil a contribuyentes del Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba). ✔ Al mismo tiempo, no se descarta implementar nuevas medidas, como facilidades de pago al Banco de Previsión Social (BPS) y asistencia con microfinanzas para contener el impacto que generaron las sequías anteriores. El equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, explicó que se trata de medidas transitorias para sostener la actividad productiva en un escenario de volatilidad internacional y condiciones climáticas adversas.