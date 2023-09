Autónomos: ¿el alivio fiscal logrará equiparlos con los asalariados?

A menos de un mes de las elecciones, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa anuncio nuevas medidas de alivio fiscal, que apuntaron a los sectores que no fueron alcanzados con beneficios de la elevación del piso del Impuesto a las Ganancias.

En la sede del Consejo Federal de Ciencias Económicas, el titular de la cartera de Hacienda se dirigió con un paquete de propuesta a las pequeñas y medianas empresas, los profesionales, monotributistas y autónomos con el objetivo de mejorar el bolsillo de los trabajadores durante los próximos meses.

En cuanto a estos últimos, el candidato a presidente del oficialismo dispuso cuatro medidas complementarias con la prórroga del pago del aporte personal y del IVA durante los últimos 4 meses del año, la actualización de los importes de la escala de retenciones de Ganancias y el establecimiento de un nuevo motón no sujeto a retención de 160.000 pesos.

Con ello, el Gobierno proyecta alcanzar a 701 mil beneficiarios, de los 364 mil son comerciantes y los restantes 337 mil son profesionales y prestadores de servicios. Sin embargo, desde las propias filas del oficialismo no se desestima que se tratan de medidas de corto plazo que deberán profundizarse en la próxima gestión.

"El ministro Massa y el futuro presidente, a partir del 10 de diciembre, va a trabajar en lo que viene planteando. No creo en los grandes títulos de reforma tributaria, creo en algo totalmente disruptivo que ha implementado y reclamados todos que es el régimen cedular por Ganancias. Pero también tenemos otras propuestas de más de estas de coyuntura", afirmó director general de Aduanas, Guillermo Michel, durante la presentación.

Para el CEO del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, Cesar Litvin, los anuncios por parte del candidato de UP llegan tarde y con un objetivo político. Debido a que, desde julio de 2019 hasta hoy, el mínimo sujeto de retención se ubicaba en 16.830 pesos y para quien lo superará, un gran porcentaje, se gravaba el 31% de lo facturado, lo que género en muchos casos saldos a favor.

"Desde hace más de cinco años que no se actualizaba el régimen de retenciones para los autónomos. Un tsunami inflacionario le paso por arriba y quedo totalmente desactualizado, lo que generó una carga fiscal anticipada", comento Litvin.

En cuanto al alcance y beneficio de la medida, aseguró que no logra igualarlos con los trabajadores de cuarta categoría. "Los autónomos no están en la prioridad de este Gobierno, porque cada vez que se aumentaron el piso de Ganancias no fueron incluidos. Para equiparlos, el mínimo no imponible debería ser igual a los asalariados, aunque el número que se fijó es un extremo", afirmó.