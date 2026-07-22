Los trabajadores del Senado nacional percibirán un nuevo aumento salarial a partir de agosto de 2026. Esta medida beneficia a todos los integrantes de la Cámara Alta , incluidos los representantes del oficialismo. Los legisladores de La Libertad Avanza recibirán estos ajustes a pesar de las pautas de austeridad impulsadas por el Poder Ejecutivo.

La actualización de los haberes se produce mediante la denominada Ley de Enganche . Este mecanismo vincula de forma directa las dietas de los senadores con los acuerdos paritarios del personal legislativo. Esta normativa indica que cada suba otorgada a los empleados del Congreso impacta automáticamente en los sueldos de las autoridades.

¿De cuánto es el aumento y la frecuencia de los ajustes?

El nuevo ajuste salarial contempla un incremento acumulativo del 6,7% en total. El esquema de pago se dividirá en tres tramos consecutivos entre junio y agosto:

2,4% retroactivo a junio.

2,2% correspondiente a julio.

1,9% para agosto.

Los miembros del Senado mantienen un ritmo constante de actualización en los últimos dos años. Durante el primer cuatrimestre de 2026, los legisladores acordaron una suba previa del 12,5 por ciento. Con la suma de estas paritarias, el haber parlamentario acumula una suba del 19% en el primer semestre .

¿A cuánto pasa el sueldo básico en el Senado?

La dieta bruta de cada senador alcanzará un monto total de $ 11.877.000 pesos en agosto. Este haber mensual representa casi el doble de lo que percibe un diputado nacional. Por eso, la brecha salarial entre ambas cámaras genera discrepancias internas en el Palacio Legislativo.

La diferencia entre el sueldo de senadores y diputados pasó a ser significativa.

El cálculo del ingreso de las autoridades utiliza el valor del módulo legislativo. La normativa establece una base fija de 2.500 módulos para el haber básico. Las variaciones en el valor de esta unidad determinan el monto final que cobra cada representante provincial.

Qué extras pueden recibir los senadores

Los integrantes de la Cámara Alta suman distintos conceptos adicionales a su haber básico. Estos importes varían según el origen territorial y la función de cada legislador. Los senadores que residen en el interior del país perciben asignaciones complementarias de forma mensual.

El salario con los principales extras

Sueldo básico : 2.500 módulos fijos ($7.422.500).

Gastos de representación : 1.000 módulos adicionales ($ 2.969.000).

Desarraigo: 500 módulos para representantes del interior ($ 1.484.500).

El régimen salarial del Senado no se aplica en la Cámara de Diputados. Los diputados no cuentan con la actualización automática por enganche paritario. Por este motivo, el ingreso mensual de un diputado ronda actualmente los seis millones de pesos brutos.

Los otros trabajadores beneficiados por el aumento

La actualización salarial beneficia directamente a los trabajadores del Congreso de la Nación. Las autoridades firmaron el acta del acuerdo junto a los gremios APL, UPCN y ATE. El entendimiento salarial busca preservar el poder adquisitivo de la planta permanente y temporaria.