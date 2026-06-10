El mandatario recibió en la residencia presidencial de Suárez y Reyes a la bancada de senadores del Frente Amplio, que lo respaldó en su gestión ante cuestionamientos de la oposición.

El encuentro se prolongó por dos horas y al inicio Orsi dio un mensaje, en donde explicó la polémica en relación a la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe.

El presidente reconoció errores en el manejo de la comunicación de este tema y puso a disposición toda la información para quien quisiera acceder a la documentación.

En la reunión con los senadores -donde participó también el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira- el mandatario respaldó a sus ministros y a la gestión que realizan. Para los senadores no hay dudas sobre el comportamiento ético del presidente.

Esta no es la primera vez que el mandatario se reúne con senadores en Suárez y Reyes. Adelantó que prevé un encuentro similar con la bancada de Diputados del oficialismo.

La idea del presidente es aceitar la relación con los legisladores en un momento clave como es el ingreso del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo debe enviar antes del próximo 30 de junio al Parlamento.

Coyuntura y caída en la aprobación

Por otra parte, el presidente y los legisladores analizaron la situación actual, la caída en la aprobación del gobierno en las encuestas, la forma en que se comunican los principales logros del gobierno y la relación con la oposición.

Varios senadores coincidieron en su preocupación respecto a que la opinión pública no se desencante de la política y remarcaron en ese sentido la importancia de las recorridas llamadas “El FA te escucha” que la fuerza política viene realizando en todo el país.