El mercado de trabajo se prepara para experimentar cambios significativos en los próximos meses luego de la aprobación de la reforma laboral. La ley, sancionada hace poco menos de un mes por el Congreso, plantea diversos cambios en el actual sistema de trabajo registrado en Argentina. Entre los principales puntos de la normativa, se destacan las modificaciones al régimen laboral del servicio doméstico y que impactará en el período de prueba, recibo de sueldo e indemnizaciones. La Reforma Laboral señala que el período de prueba en un empleo pasará a ser de 3 a 6 meses. Anteriormente, el contrato de trabajo establecería que para aquellas que brindan sus prestaciones “con retiro”, el período de prueba es de 30 días, mientras que la modalidad de “sin retiro”, es de 15 días hábiles. Con el nuevo esquema planteado, en ambos casos el período de prueba pasaría directamente a seis meses. Durante ese lapso, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin expresión de causa y sin derecho a indemnización. La norma aclara que el periodo de prueba no podrá utilizarse más de una vez con la misma trabajadora, de modo tal que, si quisiera renovarse se considerará inexistente y la relación laboral pasará a ser definitiva de manera automática. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el sueldo básico de abril tras la homologación del último acuerdo paritario del sector que impacta en los sueldos de febrero y marzo. De esta manera, se formalizó un aumento del 1,5% sobre los valores de enero y, luego, en marzo se aplicó otro 1,5% adicional sobre los salarios ya actualizados. Según el tipo de actividad que desarrollen, las empleadas domésticas percibirán los siguientes salarios: La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo mínimo: Además del aumento, se suma un bono extraordinario no remunerativo que depende de la cantidad de horas trabajadas. Este adicional va desde $ 8.000 para jornadas reducidas hasta $ 20.000 para quienes superan las 16 horas semanales, lo que eleva el ingreso final del sector.