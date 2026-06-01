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Los empleados de Comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) recibirán este mes un nuevo aumento en sus salarios junto con un bono confirmado.

La actualización surge del acuerdo firmado entre el gremio que lidera Armando Cavalieri y las cámaras empresariales del sector (CAC, CAME y UDECA), que estableció una suba remunerativa del 5% trimestral, aplicada de manera escalonada entre abril y junio.

El esquema se estructura en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% adicional en junio, calculados sobre las escalas básicas vigentes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

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El entendimiento establece además una cláusula de revisión prevista para este mes. En esa instancia, FAECyS y las cámaras empresariales volverán a sentarse a negociar para evaluar si los salarios acordados mantienen el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

En la misma línea, durante el sexto mes del año se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en el periodo julio-diciembre.

Foto (Archivo)
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Empleados de Comercio: qué incluye el último acuerdo firmado

El convenio firmado en marzo de 2026, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, incorpora no solo el incremento porcentual sino también una serie de sumas fijas que impactan de manera directa en el ingreso mensual de los trabajadores del sector. Incluye:

  • Aumento remunerativo: 5% total sobre escalas de marzo 2026
  • Prórroga de sumas vigentes: $ 40.000 + $ 60.000 (abril a junio 2026)
  • Nueva suma no remunerativa mensual: $ 20.000 (abril a junio 2026)
  • Contribución extraordinaria OSECAC: $ 28.000 por trabajador

En paralelo, junio también coincide con el pago del medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), que se calcula sobre las remuneraciones devengadas durante el semestre. En ese marco, algunos conceptos no remunerativos pueden tener un tratamiento diferencial según lo establecido en el acuerdo paritario y la liquidación de cada empleador.

Escalas salariales de Comercio resumidas para junio 2026

Con la aplicación completa del incremento del 1,5% correspondiente al último tramo, estas son las escalas estimadas para jornada completa, sin incluir adicionales como antigüedad, presentismo o tareas especiales.

Escalas salariales – Junio 2026

CategoríaBásicoSumas fijasTotal
Maestranza A1.113.585120.0001.233.585
Maestranza B1.116.794120.0001.236.794
Maestranza C1.128.038120.0001.248.038
Administrativo A1.125.631120.0001.245.631
Administrativo B1.130.454120.0001.250.454
Administrativo C1.135.270120.0001.255.270
Administrativo D1.149.729120.0001.269.729
Administrativo E1.161.775120.0001.281.775
Administrativo F1.179.445120.0001.299.445
Cajeros A1.129.646120.0001.249.646
Cajeros B1.135.270120.0001.255.270
Cajeros C1.142.499120.0001.262.499
Auxiliar A1.129.646120.0001.249.646
Auxiliar B1.137.677120.0001.257.677
Auxiliar C1.164.184120.0001.284.184
Auxiliar Especializado A1.139.287120.0001.259.287
Auxiliar Especializado B1.153.743120.0001.273.743
Vendedor A1.129.646120.0001.249.646
Vendedor B1.153.746120.0001.273.746
Vendedor C1.161.775120.0001.281.775
Vendedor D1.179.445120.0001.299.445
Menores 16 (6 hs)1.022.29590.0001.112.295
Menores 17 (6 hs)1.027.11790.0001.117.117