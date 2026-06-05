La ayuda económica depende del número de beneficiarios registrados y puede representar un alivio importante para las familias de menores ingresos.

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Las empresas en Colombia tienen la obligación legal de afiliar a sus trabajadores a una caja de compensación familiar y realizar los aportes correspondientes.

Gracias a este mecanismo, los empleados que devenguen hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden recibir el subsidio familiar en dinero, una transferencia que, acumulada durante el año, puede superar los $800.000 por cada persona a cargo registrada y aprobada por la entidad.

Este beneficio forma parte del sistema de protección social colombiano y busca fortalecer el bienestar de las familias trabajadoras mediante apoyos económicos que complementan los ingresos de quienes se encuentran en los rangos salariales más bajos.

¿Qué trabajadores recibirán el subsidio de las cajas de compensación familiar en 2026?

El subsidio familiar en dinero está dirigido a los trabajadores afiliados que ganen hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para 2026, este tope equivale a $7.003.620 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte.

Además del requisito salarial, los beneficiarios deben tener personas a cargo que generen el derecho al subsidio. Entre ellas se encuentran:

Hijos menores de 18 años.

Hermanos huérfanos que dependan económicamente del trabajador.

Padres mayores de 60 años sin ingresos propios.

Personas con discapacidad bajo su cuidado.

También es obligatorio laborar al menos 96 horas al mes y mantener actualizada la documentación exigida por la respectiva caja de compensación.

El Gobierno ordenó a las empresas pagar más de $250.000 a los trabajadores que ganen menos de cuatro salarios mínimos. ChatGPT

¿Cuánto dinero entregan las cajas de compensación a los trabajadores?

El valor del subsidio varía según la región y la caja de compensación a la que esté afiliado el trabajador. Sin embargo, la cuota monetaria promedio ronda los $73.000 mensuales por cada beneficiario registrado.

Esto significa que una familia con una persona a cargo puede recibir cerca de $876.000 al año. En casos especiales, como beneficiarios con discapacidad o trabajadores del sector agropecuario, el monto puede ser superior.

Algunos ejemplos de las cuotas definidas por varias cajas para 2026 son:

Cafam: $73.100 por beneficiario.

Compensar: $73.100 mensuales.

Colsubsidio : $73.100 como cuota base.

Comfandi: $73.657 por cada persona a cargo aprobada.

Comfama: $73.200 en zona urbana.

Cuando existe discapacidad certificada, algunas cajas duplican el valor del subsidio, permitiendo que el apoyo económico sea aún mayor para las familias que enfrentan mayores necesidades.

¿Por qué las empresas están obligadas a afiliar a sus trabajadores a una caja de compensación?

La afiliación a una caja de compensación familiar no es opcional para los empleadores del sector privado. La legislación colombiana establece que las empresas deben aportar el 4 % de su nómina para financiar el sistema de subsidio familiar.

Estos recursos son administrados por las cajas de compensación, entidades privadas sin ánimo de lucro que también desarrollan programas relacionados con:

Vivienda.

Educación.

Recreación.

Turismo social.

Capacitación.

Servicios para cesantes.

El objetivo es redistribuir recursos y generar mejores condiciones de bienestar para los trabajadores y sus familias.

¿Cómo se entrega el dinero del subsidio familiar?

La forma de pago depende de cada caja de compensación. Generalmente, los recursos son consignados mediante tarjetas de afiliación, billeteras digitales o aplicaciones propias de las entidades.

Los beneficiarios pueden utilizar el dinero para adquirir productos básicos como alimentos, ropa y útiles escolares en establecimientos aliados. En algunos casos, también existe la posibilidad de retirar los recursos en efectivo a través de puntos autorizados de servicios financieros y postales.

¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para recibir el subsidio?

Para conservar el derecho al subsidio familiar en dinero, los trabajadores deben cumplir con varias obligaciones administrativas y documentales.

Entre los requisitos más importantes se encuentran: