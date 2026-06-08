El Gobierno congela cuentas bancarias y paraliza salarios de quienes no acrediten esta condición en Colombia.

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En todo el país .

El enfoque estará centrado en aquellas personas que se encuentren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación.

De acuerdo con fuentes oficiales, la finalidad de esta medida es asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y evitar la evasión de responsabilidades económicas.

El Gobierno colombiano ha confirmado que se implementarán medidas rigurosas dirigidas a los ciudadanos que no cumplan con una condición esencial establecida en la normativa financiera. Estas acciones comprenden el embargo de cuentas bancarias y la congelación de salarios, lo que ha comenzado a suscitar inquietud en diversos sectores de la población.

Cuentas bancarias que podrían cerrarse pronto

De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada.

Las entidades financieras han notificado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrán ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que se fundamenta tanto en normativas gubernamentales como en políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros.

Por qué pueden embargar tu cuenta y congelar tu sueldo

El Gobierno ha declarado de manera firme que la medida adoptada no es caprichosa. Existen circunstancias concretas que pueden propiciar un embargo de cuentas o la retención del salario, entre las cuales se destacan las siguientes:

Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.

Procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.

Deudas fiscales pendientes con la DIAN .

. Acumulación de cuotas atrasadas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.

Las circunstancias mencionadas son indicativas de situaciones que justificarían la implementación de acciones en el ámbito financiero. La intervención por parte del Gobierno se entiende como una medida necesaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y financieras de los ciudadanos.

Guía clave para mantener tu cuenta bancaria activa y sin sanciones

Los profesionales aconsejan la implementación de estrategias preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Entre las acciones esenciales se encuentran:

Realizar al menos una transacción cada tres meses (depósito, transferencia o retiro).

Mantener actualizados los datos personales en la entidad financiera.

Estar al día con las obligaciones tributarias y préstamos bancarios.

Revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar posibles reportes.

En caso de que se haya cerrado la cuenta, las entidades bancarias pueden brindar alternativas para la reactivación o la apertura de una nueva, siempre que se cumplan requisitos específicos.