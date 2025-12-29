A partir de enero de 2026, el Monotributo en la Ciudad de Buenos Aires estará unificado al gravamen a nivel nacional .

Así, los pequeños contribuyentes podrán pagar el monotributo y el impuesto sobre los ingresos brutos en una sola operación.

La medida incorpora a la Ciudad de Buenos Aires al Sistema Único Tributario de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) y fue oficializada el pasado mes de octubre.

Ahora, se espera que beneficie a más de 200.000 pequeños contribuyentes con domicilio fiscal en CABA, quienes verán simplificado sustancialmente su cumplimiento tributario al centralizar todas sus obligaciones en un único pago mensual.

Es que la unificación del monotributo elimina la duplicidad de trámites que actualmente obliga a los contribuyentes a realizar dos pagos separados, con vencimientos distintos y gestiones administrativas paralelas. Con el nuevo sistema, una sola operación mensual cumplirá ambas obligaciones tributarias.

Qué beneficios trae el monotributo unificado

El principal cambio es la simplificación administrativa. Los monotributistas de CABA verán reducida significativamente su carga de gestión tributaria.

Hasta el momento, los monotributistas porteños debían navegar dos sistemas diferentes, pero a partir del 1° de enero todo se centralizará en el portal de ARCA.

Los beneficios concretos incluyen:

Pago único mensual que cubre el monotributo nacional e ingresos brutos local

Gestión centralizada a través de la Cuenta Corriente de ARCA

Eliminación de errores operativos por duplicidad de sistemas

Visualización unificada de pagos y saldos pendientes

Recategorización automática en ambos regímenes simultáneamente

La adhesión de CABA se suma a 13 provincias que ya implementaron el sistema: Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego.

La medida también beneficia a la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos), que tendrá mayor transparencia en la gestión tributaria y facilitará el acceso a la regularización fiscal de los contribuyentes porteños.

Cómo funcionará el monotributo unificado

Desde el 1° de enero de 2026, todos los trámites de adhesión y modificación se realizarán exclusivamente por el portal de monotributo de ARCA.

Allí, los contribuyentes deberán declarar obligatoriamente su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quedar encuadrados correctamente.

Luego, el sistema generará una credencial única de pago (Formulario F. 1520) con el Código Único de Revista (CUR), que incluirá:

Impuesto integrado nacional

Aportes al SIPA (jubilación)

Aportes al Sistema Nacional del Seguro de Salud

Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Régimen Simplificado CABA

Los contribuyentes ya inscriptos en el Régimen Simplificado porteño serán incorporados automáticamente al Sistema Único Tributario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para los nuevos monotributistas, el trámite de alta se realizará directamente a través de ARCA en una única operación, quedando inscriptos simultáneamente en ambos regímenes.

Categorización y bajas: qué cambia para los contribuyentes

La categoría del monotributo nacional determinará automáticamente la categoría en el régimen local. Cualquier recategorización a nivel nacional implicará el ajuste automático en CABA, lo que elimina la necesidad de gestiones duplicadas.

En cuanto a las bajas, el sistema también funcionará de manera integrada. Si un contribuyente se da de baja del monotributo nacional por fallecimiento, cese de actividades o renuncia, quedará automáticamente excluido del régimen simplificado porteño. Lo mismo ocurrirá con la baja automática por falta de pago.

El sistema también funciona en sentido inverso: si la AGIP realiza una exclusión de oficio de un contribuyente del régimen simplificado local, lo informará a ARCA para que evalúe los efectos en el monotributo nacional, garantizando la coordinación entre ambos organismos.

Además, los monotributistas podrán consultar su estado de cuenta en tiempo real a través de la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA), donde visualizarán todas sus obligaciones y pagos en un único lugar.