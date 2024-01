Aumentaron la tarifa para tramitar el DNI y el pasaporte: ¿cuánto cuesta desde hoy?

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) actualizó el cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte con el objetivo de "mantener los más altos estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología y calidad".

Así, los nuevos precios van de un mínimo de $ 3000 para sacar el DNI a un máximo de $ 125.000 para obtener el pasaporte al instante, de acuerdo a lo informado hoy por el Ministerio del Interior.



Nuevos precios del DNI y Pasaporte

Con esta actualización, el DNI regular se ubica en los $ 3000, con vencimiento luego de los 15 años de ser emitido, mientras que el Pasaporte regular ascendió a $ 35.000, con vencimiento al cumplirse los 10 años de su emisión.

Asimismo, el Renaper remarcó que para las personas que no cuenten con recursos económicos para el pago de la tasa (incluidos hijos e hijas menores de 18 años u otras personas con capacidades restringidas que se hallen a su cargo), "el DNI seguirá siendo gratuito, gracias a un convenio con el ANSES que, ante el inicio del trámite, entrecruza los datos automáticamente para que este no sea abonado".

Desde hoy será más caro tramitar el DNI y el Pasaporte.

En tanto, el DNI extranjero costará $ 6000 y los servicios alternativos del Documento regular quedó de la siguiente manera:

Exprés: $ 8000.

En 24 horas: $ 13.000.

Instante: $ 18.000.

Pasaporte

Exprés: $ 70.000

Al instante: $ 125.000.

Apátridas y refugiados: $ 35.000.

La explicación del Ministerio del Interior

La cartera que conduce Guillermo Francos aseguró que "a pesar de la actualización", la Argentina sigue como uno de los "países más económicos" de la región y del mundo para la emisión de ambos documentos, que además "cuentan con la duración más extensa".

"Actualizado en dólares a la cotización oficial actual, el precio del primero pasará a costar u$s 3,60 y el segundo u$s 42. El promedio regional se encuentra en u$s 5,95 para Identificación y u$s 70 para Pasaportes ".

También recordó que " con el DNI argentino se puede viajar sin necesidad de Pasaporte a los siguientes países del Mercosur ampliado: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela ".