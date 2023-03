¿Aumentan los combustibles? El Gobierno tomó una decisión con los impuestos a la nafta y el gasoil

El Gobierno decidió volver a postergar, por tres meses, un aumento de impuestos a los combustibles (nafta y gasoil) que debía entran en vigencia a partir de este sábado 1 de abril.

Así se lo confirmaron a El Cronista fuentes oficiales; fue una determinación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

Los datos de pobreza que se agravan en 2023

Cómo es el plan económico de Carlos Melconian

La pérdida en la recaudación fiscal ronda el equivalente en pesos a unos 600 millones de dólares entre abril y junio (algo más de 0,1% del Producto Interno Bruto -PIB-), a cambio de ganar margen en la lucha contra la inflación.

De otra forma, los impuestos a los combustibles (ICL e IDC, que "penaliza" la emisión de dióxido de carbono) hubieran pasado de los actuales $ 27,70 por litro de nafta hasta los $ 64,90. Es decir, una suba de $ 37,20, que hubiera significado un aumento de 22% en la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires .

Recaudación fiscal

Esto no ocurrirá al menos hasta el 1 de julio, momento en el que quedará pendiente, también, otra actualización de los impuestos por el índice de inflación del primer trimestre, que rondaría el 21%. En el cronograma original de la ley sancionada en 2017 (la reforma tributaria), el ajuste de impuestos a los combustibles sucedería el primer día de marzo, junio, septiembre y diciembre, vinculado al índice de precios.

Para no recalentar la inflación, el Tesoro Nacional resigna recaudación de impuestos a los combustibles por más del 0,1% del PBI por trimestre

Según un informe de la consultora Economía & Energía, el Estado nacional se perdió de recaudar, por atrasar estas actualizaciones para evitar impactos en la inflación, unos u$s 240 millones en 2020; u$s 480 millones en 2021; u$s 1800 millones en 2022; y u$s 585 millones en el primer trimestre de este año; para un total de u$s 3105 millones acumulados, un monto que seguirá creciendo.

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reconocen que la pérdida es "multimillonaria", pero es el costo a aceptar para no generar grandes olas con fuertes incrementos en las estaciones de servicio, que ampliarían el malhumor social.