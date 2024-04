Auditorías a universidades públicas: cómo es el proceso especial para la UBA y qué entidades están bajo la lupa

Tras la masiva marcha de este martes en defensa de la universidad pública, con concentraciones a lo largo de todo el país, se abrió el debate sobre la necesidad de auditar a las casas de altos estudios financiadas por el Estado Nacional.

Mientras que la principal preocupación gira en torno a los recortes de presupuesto que la gestión de Javier Milei está llevando a cabo sobre las universidades públicas en el marco del fuerte ajuste fiscal, el Gobierno insiste en la necesidad de auditar estas entidades.

Aunque la comunidad educativa y la población en general no reniegan de la importancia de auditar, señalan como esencial que el presupuesto educativo sea cubierto en su totalidad para continuar con normalidad el ciclo lectivo ya que se trata de dos cuestiones distintas.

En este escenario, el titular de la Auditoria General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, explicó los pasos para abrir auditorías sobre las universidades públicas y cuál es el rol del Poder Ejecutivo en este pedido.

Además la AGN, el organismo encargado de controlar a las distintas entidades estatales, también compartió este miércoles el detalle de las últimas auditorías realizadas a las universidades: qué indican.

La marcha universitaria de este martes fue masiva.

Auditorías a universidades públicas: el proceso especial para la UBA

Según detalló Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, en diálogo con Radio Mitre, a la Universidad de Buenos Aires (UBA) no puede auditarla el Poder Ejecutivo , sino que la entidad que él lidera debe solicitar el pedido de auditoría directamente al Congreso.

"En el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas en el Congreso que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla", marcó el ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández.



En este sentido, Olmos agregó: "La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditorías internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados'. Es un control interno".

Mientras tanto, para realizar un control externo, este lo debe llevar a cabo el Congreso a través de la AGN, entidad que "determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario".

Por el tamaño de la UBA, con 13 facultades y más de 40 sedes, Olmos cree que debería formarse un "equipo especial" para auditarla por su volumen: "Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos", consideró.

Y cerró con una aclaración: "La auditoría no solo revisa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto".

Auditorías a universidades públicas: las entidades bajo la lupa y las analizadas en los últimos años

Sobre las universidades que actualmente están siendo auditadas, Olmos detalló que las altas casas de estudio de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste y La Plata actualmente están iniciando auditorías.

Mientras tanto, un informe compartido a Infobae por la AGN detalla las últimas auditorías realizadas sobre universidades públicas por la entidad, con análisis tanto de aspectos presupuestarios, como de gestión.

En los últimos 10 años, la Facultad de Psicología de la UBA y las universidades del Litoral, de Rosario, José C. Paz, Tucumán, Formosa y Jujuy sufrieron auditorías, todas con planes de trabajo aprobados por el Congreso Nacional.

El último de estos análisis fue el llevado a cabo en el año 2023 sobre la Facultad de Psicología de la UBA, cuando se analizó el año 2018, ya que la AGN siempre trabaja "ex post", es decir, sobre años anteriores.

Aquí, se repasó la gestión en general de la facultad, su estructura organizativa, la ejecución presupuestaria, las cuentas bancarias utilizadas, las compras realizadas y las contrataciones.