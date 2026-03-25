En un contexto donde la inflación vuelve a presionar sobre el bolsillo, el Gobierno nacional abrió un programa de beneficios para jubilados y pensionados que busca dar un alivio rápido a uno de los sectores más golpeados por la suba de precios. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a facilitar el acceso a productos básicos y a recomponer parte del poder de compra perdido en los últimos meses. El plan combina descuentos directos y reintegros bancarios que se aplican en compras diarias, sobre todo en supermercados y farmacias. La medida alcanza a más de siete millones de beneficiarios del sistema previsional, lo que lo convierte en uno de los programas de consumo más amplios de los últimos años. Los beneficios no funcionan de la misma forma en todos los comercios. En algunos casos, el descuento aparece en el ticket en el mismo momento de la compra. En otros, el banco acredita un reintegro en la cuenta del jubilado días después de pagar. La variedad busca que el sistema llegue tanto a quienes ya usan medios de pago digitales como a quienes todavía prefieren opciones tradicionales. Según fuentes del sector, algunas rebajas llegan al 25%, sobre todo en categorías como limpieza, higiene personal y productos esenciales. Las principales cadenas del país se sumaron para asegurar una cobertura federal. Entre ellas: Gracias a estos acuerdos, los jubilados pueden encontrar rebajas no solo en alimentos, sino también en productos de uso diario que suelen representar una parte importante del gasto mensual. Aunque el Gobierno coordina el programa, la implementación depende de las entidades financieras y de los comercios adheridos. Por eso, cada banco define: Es clave que cada jubilado consulte las condiciones de su banco, porque los montos varían y algunos beneficios solo aplican si se paga con una tarjeta específica.