Atención empleados de comercio: la solicitud ante las cámaras que afectará al bolsillo de los trabajadores

Empresarios de La Rioja enviaron una solicitud a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) de posponer cualquier incremento salarial por 120 días.

La petición la realizó Juan Keulian, quien es director de un centro comercial en La Rioja, según consignó él mismo en una entrevista con Radio Fenix de esa provincia.

Según el empresario, la solicitud tiene el objetivo de "permitir a los comercios acomodar sus finanzas", ya que a su entender, "no se consideran las realidades económicas de otras regiones".

Empleados de comercio: ¿qué dice la propuesta de los empresarios riojanos?

La propuesta de posponer los aumentos por al menos 120 días a los empleados de comercio de esa provincia busca "ganar tiempo para lograr que las empresas cierren o eviten la convocatoria de acreedores".

Esto se debe a la diferencia en el contexto económico de las provincias a lo largo del país. La iniciativa plantea una necesidad de ajustar en relación a las políticas salariales de la realidad de cada lugar.

Empleados de comercio: ¿cómo es la situación en las provincias?

Keulian señaló que tanto Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja son las provincias más afectadas.

"Las convenciones colectivas se hacen en Bs. As., con criterios que son de la economía de Buenos Aires, es cierto que, de acuerdo a la Constitución Nacional, a igual trabajo igual remuneración, pero nadie le pide a la CAME que baje los sueldos, sino que no haga paritarias por un tiempo determinado hasta que acomodemos la cuestión", señaló.



¿Cómo serán las negociaciones sobre el tema?

El empresario sostuvo que este lunes se iniciarán las conversaciones al respecto y recalcó la situación crítica de las provincias, en especial de La Rioja.

"El sindicato sabe que el problema es muy serio, si se presenta un comercio que tiene importancia y trayectoria en La Rioja y pide convocatoria de acreedores me preocupa, que me digan me presento porque no puedo pagar. Esta es una empresa que tiene 14 empleados, sumado al aumento del alquiler, de la luz... no se puede. Lo que vamos a ganar así, son despidos y comercios cerrados y eso no le sirve a nadie", protestó.



¿Cómo quedó la escala salarial para marzo 2024?

Categoría Sueldo básico en marzo 2024 Maestranza A $ 606.965,08 Maestranza B $ 608.722,18

Maestranza C $ 614.878,22

Categoría Sueldo básico en marzo 2024 Administrativo A $ 613.560,39

Administrativo B $ 616.200,68

Administrativo C $ 618.837,88

Administrativo D $ 626.754,11

Administrativo E $ 633.349,43

Administrativo F $ 643.024,30



Categoría Sueldo básico en marzo 2024 Cajero A $ 615.758,31

Cajero B $ 618.837,88

Cajero C $ 622.796,00



Categoría Sueldo básico en marzo 2024 Auxiliares A $ 615.758,31

Auxiliares B $ 620.155,70 Auxiliares C $634.668,80



Categoría Sueldo básico en marzo 2024 Auxiliares especiales A $ 621.037,35

Auxiliares especiales B $ 628.952,03