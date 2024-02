Ajuste y números en rojo: los sectores que más pueden perder en el primer año de Milei

Con el plan económico del Titular de Hacienda Luis Caputo, y la meta del déficit cero a partir de un recorte de 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), ya se definieron cuáles serán los sectores productivos que más van a perder en el 2024.



Y si bien con el debate en la Cámara de Diputados de la ley ómnibus, que suponía ser las "bases para la reconstrucción de los argentinos", y el posterior retiro se descartaron medidas, para el oficialismo el ajuste no se negocia.

Para la consultora Audemus, durante el primer año de la presidencia de Javier Milei, primará la contracción de la actividad. Su magnitud y las consecuencias sobre cada uno de los rubros económicos, dependerá de si el Gobierno consigue financiamiento externo .

El mejor escenario para Caputo

Así, en el supuesto más optimista, donde se consigan dólares frescos para el segundo semestre y el dólar funcione como un ancla nominal fuerte, proyectan una caída de 2,8% del PBI, con costos que no se repartirán de forma igual entre todos .

Bajo la premisa de un modelo de iniciativa privada a la chilena, que deja al estado -principal contratista- fuera del mercado, Audemus proyecta que la "Construcción" sufrirá las mayores consecuencias: caerá en 14% del PBI.

Tabla extraída del informe de la consultora Audemus.

Un escalón por debajo, con pérdidas del 9% del PBI, ubicaron a la "Industria" y el "Comercio". En esta última, los primeros indicios ya se sintieron en enero, donde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó una baja de 28,5% interanual en las ventas minoristas.

En menor magnitud, marcaron a "Otros Servicios" con una contracción del -7,5% del PBI y "Transportes y comunicaciones" y "Finanzas" con -6,5%. Por encima de la de "Electricidad, gas y agua" y "Hoteles y restaurantes" que estarán al orden del -5% anual.

Con pérdidas más leves ubicaron a "Servicios domésticos" (-4%), "Inmobiliarios y profesionales" (-2,5%), "Administración pública y defensa" (-2%) y "Salud" (-2%). Lo que dejó solo con variaciones positivas a cuatro rubros.

Bajo este escenario, en la consultora proyectan que la actividad agropecuaria presentaría un crecimiento del 41% del PBI a partir de una producción récord. Lo que haría de un importante ingreso de divisas para la recomposición de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Como ya adelantó El Cronista, en el Gobierno esperan que el campo aporte en la próxima cosecha u$s 30.000 millones, para con ello levantar los cepos. Una intención que también se plasmó en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para antes de fin de año .

Los otros tres sectores que presentarían una tendencia al alza serían la "Pesca" (0,8%), "Enseñanza" (0,2%) y el "Petróleo y minería" (5%). Sobre esta última, al Gobierno aún le queda por definir quién ocupará la Secretaría tras la salida de la salteña Flavia Royón.

Con falta de dólares e inestabilidad cambiaria

Pero los números empeorarían para casi la totalidad de los casos si el Gobierno no consigue financiamiento externo y el dólar se mantiene inestable. Al punto de que el PBI se contraería en un 4,9%, dos puntos porcentuales más.

El sector agropecuario continuaría liderando, pero con una merma: solo tendría un crecimiento del 34% del PBI. En segundo lugar, se mantendría el "Petróleo y minería" aunque con un porcentaje menor (4% vs. 5% del otro escenario). Mientras que la "Pesca" se mantendría en el mismo porcentaje (+0,8%).

Para el resto, que ya presentaban pérdidas, se agravarían: la "Construcción" tendría una caída del 17% (vs. -14%); "Comercio" del 11,5% (vs. -9%); "Finanzas", 9% (vs. -6,5%); "Otros servicios", 9,5% (vs. -7,5%) "Transporte y comunicaciones", 8% (vs. -6,5%); "Hoteles y restaurantes", 6,5% (vs. -5%); "Servicio doméstico", 6% (vs. -4%); "Inmobiliarios y profesionales", 4% (vs. 2,5%).



Un menor margen de variación tendría el sector de la "Administración pública y defensa" que pasaría de tener una caída del 2% al 2,5%. Como también el de la "Enseñanza" (del 0,2% al -0,5%) y "Salud" (del -2% al -3%).

Cuadro extraído del informe de la consultora Analytica.

A grandes rasgos, la lectura que hace Audemus es compartida por la consultora Analytica que considera que entre los ganadores del nuevo régimen estaría el sector agropecuario, minero, energético, de servicios profesionales (software) y algunos fabriles integrados como la industria de base (aluminio, siderurgia).

"La nueva configuración de precios relativos operará en favor de los sectores resilientes a la competencia externa y/o que son capaces de producir a escala internacional. Es decir, los transables", concluyeron en el informe.