Becas Progresar: serán dados de baja los estudiantes que no cumplan con el requisito máximo

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación , informó que un requisito escolar obligatorio vinculado a las clases para todos los titulares de las Becas Progresar que, si no lo cumplen, podrían perder el pago que realiza cada mes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con el nuevo Gobierno de Javier Milei, en 2024 se modificaron las condiciones para mantener la beca académica para estudiantes. Como parte de los cambios, además de los requisitos económicos y la documentación a presentar, se deberá cumplir este cupo de materias antes del inicio de cada ciclo lectivo.

Atención Becas Progresar: quiénes podrían ser suspendidos en noviembre

Capital Humano advirtió que los beneficiarios que no aprueben el 50% de las materias del ciclo vigente y no tengan la regularidad escolar no recibirán sus pagos.

La inscripción/renovación del Progresar se abrirá en marzo de 2025 .

La carta de Educación será la encargada de realizar la suspensión y los titulares no verán el cobro de ANSES hasta regularizar su situación. De esta manera, podrán acceder a la liquidación de $ 35.000 que recibió la suba del 75% en septiembre .

Los titulares de Becas Progresar deben realizar un curso obligatorio.

¿Cómo destrabar la suspensión de pagos de las Becas Progresar?

El período de reclamos está dirigido a quienes se les rechazó su solicitud en Becas Progresar por motivos académicos, como equivocaciones al declarar la institución educativa en la que cursan.

Gracias a esta nueva instancia, los estudiantes pueden corregir su Declaración Jurada (DDJJ) y entrar en una nueva evaluación si siguen estos pasos:

Ingresar a la página oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña. Editar la DDJJ cargada durante la inscripción y guardar los cambios. Revisar periódicamente el portal para consultar mensajes o novedades sobre el estado del trámite.

¿Cómo recuperar la Beca Progresar?

Desde el año pasado, las instituciones deben realizar tres certificaciones anuales de la regularidad escolar de forma digital.

Sin embargo, el trámite es responsabilidad de las instituciones educativas. En caso de omisión, el beneficiario debe iniciar una gestión desde el portal del programa .

Los titulares de Becas Progresar que han sufrido suspensiones debido a la falta de certificación de regularidad escolar deben gestionar un reclamo.

¿Cuándo cobro Becas Progresar en enero?

ANSES liquidará los haberes a los titulares de esta prestación educativa según el número de finalización del documento y sin interrupciones por feriados.