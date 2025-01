Cambian las matemáticas: un profesor reveló una nueva forma de dividir mucho más fácil, ¿cómo funciona?

Un profesor español reveló una nueva técnica para resolver divisiones con el objetivo de ayudar a sus alumnos a perfeccionar esta herramienta de matemática y el video se volvió tendencia en redes sociales.

El docente conocido como Edu Peñalver es andaluz y, pese a que sus áreas son Educación Física e inglés , también se volvió viral en TikTok al explicar algunos temas de matemáticas.

Cambia la matemática para siempre: cómo es el nuevo método para dividir

En el video, el profesor mostraba c ómo dividen los ingleses y por qué su método es mucho más fácil que el que se ensañaba en España y otros países de Hispanoamérica.

Peñalver contó una técnica que le enseñó un alumno británico: " De verdad que la primera vez no entendía nada . Les juro que me explotó la cabeza", expresó el docente.

¿Cómo funciona el método más fácil para dividir?

El método británico para hacer divisiones consiste en realizar estos pasos:

Colocar el dividendo y el divisor , pero dejando este segundo con una línea colocada de manera distinta, como si quedara a la inversa, de cómo se enseña en el resto del mundo.

. Observar por qué número debería multiplicarse el otro número para que se acercasen .

El nuevo método para hacer divisiones vino de un alumno británico.

¿Qué resultado arrojó la división que cambió la matemática para siempre?

En el proceso, el profesor mostró una compleja operación que va realizando a mano y que incluye restas entre números, bajadas de otros dígitos para entrar en acción, multiplicaciones y comprobaciones de tablas.

El resultado de la cuenta dio 13 , igual que el sistema tradicional. "Les prometo que cuando me lo dijo y lo vi me quedé que no sabía qué decirle", apuntó el maestro y consultó sorprendido: "¿Ustedes vieron algo parecido?".

El método para dividir más fácil