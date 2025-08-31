Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el sarro de las canillas
Existe un truco simple y efectivo para limpiar estas superficies sin necesidad de usar productos químicos agresivos o ingredientes difíciles de encontrar. ¿Cuál es?
Las canillas del baño suelen perder brillo con el tiempo. El sarro, el óxido y las manchas de agua dura se acumulan en la superficie y generan una capa opaca difícil de remover.
Aunque existen productos industriales para limpiarlas, muchos contienen químicos que pueden dañar el metal o dejar residuos tóxicos.
Para evitar eso, hay un truco casero que se volvió popular entre quienes buscan soluciones naturales. No requiere esfuerzo ni ingredientes costosos, y se puede aplicar en pocos minutos con elementos que ya están en la cocina.
Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para sacar el sarro de los dientes y dejarlos más blancos
El truco secreto del vinagre de manzana para eliminar las canas en tiempo récord: lucirás hasta 10 años más joven
¿Qué se necesita para aplicar el truco?
Los ingredientes son simples:
- Vinagre blanco
- Agua
- Botella con rociador
- Paño suave o esponja
- Cepillo de dientes viejo (opcional)
Paso a paso: cómo limpiar las canillas con vinagre
- Preparar la mezcla: combinar partes iguales de vinagre blanco y agua en una botella con rociador.
- Aplicar sobre la superficie: rociar la solución directamente sobre las canillas, especialmente en las zonas con sarro o manchas.
- Dejar actuar: esperar entre 5 y 10 minutos para que el vinagre disuelva los residuos.
- Frotar suavemente: usar un paño o una esponja para limpiar. Si hay zonas difíciles, usar un cepillo de dientes viejo.
- Enjuagar y secar: pasar un paño húmedo para retirar el vinagre y luego secar con otro limpio para evitar marcas.
Este método no solo elimina el sarro, también devuelve el brillo original del metal sin rayarlo.
Eficiencia y bajo costo: así funciona la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato que simplifica la limpieza del hogar
No es el bicarbonato: esta es la mejor forma de quitar el sarro de las canillas y del inodoro
¿Qué evitar para no dañar las canillas?
- No usar esponjas metálicas ni productos abrasivos.
- Evitar limpiadores con ácido muriático o cloro.
- No dejar el vinagre actuar por más de 15 minutos en superficies delicadas.
- No mezclar vinagre con lejía, ya que genera gases tóxicos.
Las más leídas de Información General
Dos potencias militares se aliaron para controlar el Pacífico y tener una posición estratégica en la Tercera Guerra Mundial
Ordenan suspender en todos los supermercados el suplemento más popular por ser un producto falso
El descubrimiento sin precedentes en las Islas Malvinas que cambia por completo la historia
Cambia la ciencia para siempre: la NASA descubrió una calavera en Marte y no saben cómo llegó allí
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
De un sótano a Wall Street: cómo el cheesecake se convirtió en un negocio millonario que llega al país
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios