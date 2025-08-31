Edición: Argentina
Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el sarro de las canillas

Existe un truco simple y efectivo para limpiar estas superficies sin necesidad de usar productos químicos agresivos o ingredientes difíciles de encontrar. ¿Cuál es?

Fuente:ChatGPT (Imagen ilustrativa)
En esta noticia

Las canillas del baño suelen perder brillo con el tiempo. El sarro, el óxido y las manchas de agua dura se acumulan en la superficie y generan una capa opaca difícil de remover. 

Aunque existen productos industriales para limpiarlas, muchos contienen químicos que pueden dañar el metal o dejar residuos tóxicos.

Para evitar eso, hay un truco casero que se volvió popular entre quienes buscan soluciones naturales. No requiere esfuerzo ni ingredientes costosos, y se puede aplicar en pocos minutos con elementos que ya están en la cocina.

¿Qué se necesita para aplicar el truco?

Los ingredientes son simples:

  • Vinagre blanco
  • Agua
  • Botella con rociador
  • Paño suave o esponja
  • Cepillo de dientes viejo (opcional)

 Paso a paso: cómo limpiar las canillas con vinagre

  1. Preparar la mezcla: combinar partes iguales de vinagre blanco  y agua en una botella con rociador.
  2. Aplicar sobre la superficie: rociar la solución directamente sobre las canillas, especialmente en las zonas con sarro o manchas.
  3. Dejar actuar: esperar entre 5 y 10 minutos para que el vinagre disuelva los residuos.
  4. Frotar suavemente: usar un paño o una esponja para limpiar. Si hay zonas difíciles, usar un cepillo de dientes viejo.
  5. Enjuagar y secar: pasar un paño húmedo para retirar el vinagre y luego secar con otro limpio para evitar marcas.

Este método no solo elimina el sarro, también devuelve el brillo original del metal sin rayarlo.

¿Qué evitar para no dañar las canillas?

  • No usar esponjas metálicas ni productos abrasivos.
  • Evitar limpiadores con ácido muriático o cloro.
  • No dejar el vinagre actuar por más de 15 minutos en superficies delicadas.
  • No mezclar vinagre con lejía, ya que genera gases tóxicos.
