Argentina enviará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza mientras reclama por sus rehenes

En paralelo al apoyo a Israel para recuperar 220 rehenes entre los que se encuentran 21 argentinos capturados por la agrupación terrorista Hamas, el Gobierno avanza en estos días en un amplio operativo de ayuda humanitaria para ingresar en la Franja de Gaza sustentado con el aporte de un grupo de Cascos Blancos.

Según confirmó a El Cronista la Cancillería argentina, la administración de Alberto Fernández bajo el auspicio de Naciones Unidas y en coordinación con Egipto enviará en los próximos días a la Franja de Gaza suministros médicos, pastillas potabilizadoras de agua, ropa y vacunas. Estos últimos insumos siempre que se confirme que haya posibilidad de mantener las vacunas refrigeradas en el lugar.

El canciller Santiago Cafiero y el titular de la ONU Antonio Guterres

"La ayuda humanitaria a Gaza se canalizará a través de Cascos Blancos, el organismo dependiente de Cancillería encargado de asistir humanitariamente, y en la misión irán entre cinco y siete voluntarios para la descarga de las donaciones", dijo una fuente calificada del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Santiago Cafiero.

Corredor humanitario

En este sentido, se supo que el pedido de ayuda fue hecho por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres a Cafiero en la conversación telefónica que mantuvieron el jueves pasado. La idea es establecer un corredor humanitario desde Egipto hasta Gaza.

La Argentina acaba de concluir el operativo de repatriación de 1023 ciudadanos que se encontraban en Israel y pedían salir de la zona de guerra. Estos fueron trasladados desde allí en el avión Hércules de las Fuerzas Armadas hasta Roma y de allí en un puente aéreo de Aerolíneas Argentinas hasta Buenos Aires. A la vez, se ayudó a evacuar a otras 500 personas vinculadas con familias argentinas que pedían ser trasladadas a otros países.

Por ahora no hay más pedidos de evacuación aunque sigue abierto el listado disponible por la embajada argentina en Israel.

En paralelo a esto la Argentina avanzó con las tratativas para llevar adelante el plan de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que se da junto a los reclamos insistentes del gobierno de Alberto Fernández en apoyo a Israel para liberar a los rehenes que están bajo el poder de Hamas.

El operativo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que se hace con el apoyo de la ONU se dio en medio de las críticas de Israel a Guterres y la burocracia de Naciones Unidas por no actuar rápidamente en el operativo para frenar a Hamas.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Haiat, destacó que "es una vergüenza como está actuando la ONU en esta situación. Es una catástrofe mundial con los secuestrados que hay allí".

Durante una videoconferencia con periodistas de América latina Haiat dijo que "no es el tiempo para un cese del fuego hasta que Hamas no libere a todos los rehenes. Ellos deben liberar a todos los rehenes y dejar la Franja de Gaza. Esa es la única opción. Israel no eligió esta guerra. Hamas inició esta guerra".

El portavoz de la Cancillería israelí dijo que "Hamas asesinó a 1400 israelíes, ejecutó a niños y quemó vivas a familias enteras" y aclaró que la intención de su gobierno no es desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza.

"No hay objetivos de Israel de desplazar palestinos sino que no queremos vivir al lado de un monstruo como Hamas que es peor que ISIS y está financiado por Irán", dijo Haiat.