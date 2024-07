Argentina dejó de tener el litro de nafta más barato de la región: qué pasa con las ventas

La devaluación y la inflación generan distorsiones en la macroeconomía que producen cambios bruscos en las variables. Un caso es lo que ocurre con los combustibles. Hasta diciembre, Argentina estaba entre los países más baratos de la región, mientras que 6 meses más tarde pasa a estar entre los primeros en el ránking de precios.

Mientras tanto, las ventas se derrumban. Así todo, con en las últimas semanas, se fue atrasando el precio de la nafta y al tipo de cambio blue, el país es uno de los más económicos.

Cambios en 6 meses

En diciembre, en un listado de precios de 6 países de América Latina, Argentina estaba quinto. La nafta estaba u$s 1,05, y más económico solo estaba Paraguay, a u$s 0,86. En el primer puesto estaba Uruguay, a u$s 1,94.

También en diciembre, en un ránking de precios de 5 países, en este caso para el gasoil, Argentina estaba cuarto. El litro estaba u$s 1,17. Último Paraguay con u$s 1,01 y primero México con 1,38.

Precios en diciembre 2023. Fuente: E&E

Los datos surgen de un informe de la consultora Economía y Energía de diciembre.

Apenas un semestre más tarde, la situación es completamente distinta para el caso argentino.



En nafta, de 6 países, Argentina escaló del quinto al cuarto lugar y superó a Brasil. El litro en julio está a u$s 1,13.

Donde más se observa la diferencia es en gasoil. De 5 países, Argentina pasó del cuarto lugar al segundo, con el litro en julio a u$s 1,23, a sólo 9 centavos de Uruguay, el más caro de la región.

Precios en julio de 2024. Fuente: E&E

Así lo analiza la consultora de Nicolás Arceo: "Tras la recomposición del precio de los combustibles en surtidor en la Argentina, los mismos valuados al dólar oficial quedaron en el caso de las naftas en la mediana de la región y entre los más altos en el caso del gasoil".

Sin embargo, cabe aclarar que la brecha genera otra distorsión. Los combustibles valuados al dólar blue se continúan encontrando entre los valores más bajos de la región.

Caída en las ventas

Con respecto a las ventas, en mayo naftas cayó 6,6% interanual, mientras que gasoil subió 1,7%, explicado por la mejora en la cosecha, tras un 2023 de sequía.

La mayor caída de las ventas se produjo en las naftas grado 3, las versiones "premium", que en el acumulado de 2024 verificaron una disminución del 22% respecto a idéntico período del año pasado.

De todos modos, la suba de algunos precios de la economía por sobre otros muestra otra distorsión. Más allá del aumento de los combustibles tanto en Argentina como con respecto a la región, el precio en el surtidor se ubicó en junio un 20% real por debajo del mes de enero del 2024.

Así lo explicó E&E. "A lo largo de los últimos meses, el incremento del precio de los combustibles en surtidor por debajo del ritmo de variación de los precios domésticos condujo a un abaratamiento progresivo de los mismos en el mercado local medidos en moneda constante".