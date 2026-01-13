La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Ciudad confirmaron una nueva subasta pública online en la que se rematarán más de 50 consolas PlayStation 5, incluidos modelos estándar, versiones sin lector de discos y equipos PS5 Pro. Los precios base arrancan en $ 220.000, muy por debajo del valor de mercado.

El remate se realizará el miércoles 5 de febrero de 2026 a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad, con lotes que se habilitarán de forma escalonada durante todo el día.

¿Cuándo es la subasta de PlayStation 5 que organiza ARCA?

El remate será el 5 de febrero de 2026 y se desarrollará de manera completamente digital. Los distintos lotes se activarán entre las 11:00 y las 19:40, según el cronograma oficial publicado por ARCA.

Cada consola se subasta de forma individual y cuenta con un horario específico de inicio, por lo que es importante seguir de cerca el calendario para no perder la oportunidad de ofertar.

¿Qué modelos de PlayStation 5 salen a remate?

Entre los equipos incluidos en la subasta se destacan tres versiones principales:

PlayStation 5 Sony 1 TB (CFI-2015): precio base $ 237.000

PlayStation 5 Sony 1 TB Disc-Free (CFI-2016): desde $ 220.410

PlayStation 5 Pro Sony 2 TB Disc-Free: precio base $ 355.500

Todos los valores están expresados en pesos argentinos y al precio final de adjudicación se le debe sumar el IVA del 21%.

¿Cuánto hay que dejar de garantía para poder ofertar?

Para participar es obligatorio realizar un depósito en garantía, que equivale aproximadamente al 10% del precio base del lote elegido. En la práctica, esto implica un monto que ronda entre $ 22.000 y $ 35.000, según el modelo.

Este dinero se reintegra en caso de no resultar ganador en la subasta.

¿Dónde están las consolas y cuándo se pueden ver?

Las PlayStation 5 se encuentran en Pringles 552, ciudad de Formosa. ARCA estableció una exhibición presencial obligatoria los días 26 y 27 de enero de 2026, de 9 a 12.

Durante esa instancia los interesados podrán revisar el estado de las consolas. Solo en ese momento es posible desistir y solicitar la devolución del depósito si se detecta algún inconveniente. Una vez retirado el producto, no se aceptan reclamos.

ARCA aclara que no se realizan envíos. El retiro de la mercadería debe hacerse de forma presencial en el lugar indicado, una vez acreditado el pago total del lote adjudicado.

¿Cómo participar de la subasta online?

Para poder ofertar es necesario cumplir estos pasos: