La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó el plazo de los beneficios fiscales que rigen sobre la importación de productos de primera necesidad y de insumos para pequeñas y de medianas empresas.

A través de la Resolución General 5868/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo extendió la vigencia de las excepciones. El nuevo plazo vence el 31 de diciembre de 2026, en lugar del 30 de junio.

La medida establece que el nuevo plazo vence el 31 de diciembre de 2026, en lugar del 30 de junio.

Alivio fiscal: a qué bienes e insumos industriales alcanza

Los beneficios alcanzan a dos regímenes de percepción vigentes. La Resolución General N° 2281 estableció un esquema sobre “las operaciones de importación definitiva de bienes que no se encontraren exceptuadas”. Se trata de una percepción del impuesto a las Ganancias.

En paralelo, la Resolución General N° 2937 implementó un régimen equivalente para el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ese mecanismo se aplica “al momento de la importación definitiva de cosas muebles gravadas por el referido impuesto”, salvo las excepciones normativas correspondientes.

La Resolución General N° 5490 había exceptuado de ambos regímenes, por 120 días corridos, a “las operaciones de importación de determinados bienes de primera necesidad”. Esa excepción busca atenuar el impacto de los costos aduaneros en los precios internos de consumo masivo.

La Resolución General N° 5501, por su parte, sumó una excepción adicional. Esa norma incorporó un beneficio para “las operaciones de importación de diversas clases de insumos” que requiere el sector productivo de las microempresas y las pymes.

Alivio fiscal: qué requisito pide ARCA

Este beneficio rige únicamente para las firmas que posean el “Certificado MiPyME” vigente al momento de la operación de importación. El certificado es el requisito excluyente para acceder a la excepción sobre insumos industriales.

ARCA justificó la nueva prórroga como “continuidad de la política económica dispuesta por la Administración Nacional”. El organismo consideró “conveniente extender nuevamente el plazo de vigencia de los aludidos beneficios” hasta fin de año.

Con la extensión, las empresas importadoras de los rubros alcanzados evitan el desembolso anticipado de Ganancias e IVA en la Aduana durante el segundo semestre. La medida había sido prorrogada en reiteradas ocasiones desde su creación.

La resolución completa