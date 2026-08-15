Las fechas impresas en los envases suelen ser determinantes al momento de decidir si un alimento se conserva o se desecha. Sin embargo, en algunos casos, especialistas consideran que ciertos productos podrían descartarse antes de tiempo.

El equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) planteó la necesidad de debatir nuevos criterios para alimentos fermentados estables, en un contexto marcado por los altos niveles de desperdicio alimentario.

Un problema que trasciende a los hogares

La magnitud del desperdicio de alimentos preocupa a especialistas y organismos de distintos ámbitos. Según el trabajo El sistema alimentario en la Argentina: seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental, más del 30% de los productos elaborados termina desechándose.

Frente a esta situación, PROFENI propone discutir la posibilidad de reemplazar la fecha de vencimiento estricta por una fecha de consumo preferente en determinados alimentos fermentados estables, entre ellos el yogur.

Más del 30% de los productos elaborados termina desechándose.

La iniciativa busca reducir descartes innecesarios y optimizar recursos sin perder de vista los criterios de seguridad alimentaria que respaldan a estos productos.

Por qué el yogur está en el centro del debate

Según especialistas, el yogur se produce con leche doblemente pasteurizada y contiene microorganismos vivos propios del proceso de fermentación, características que le otorgan una destacada estabilidad microbiológica.

La evidencia científica también respalda el valor nutricional y funcional de estos alimentos. Una revisión publicada en Current Microbiology en 2025 concluyó que el consumo regular de leches fermentadas mejora la composición de la microbiota intestinal y favorece el equilibrio metabólico.

En la misma línea, un estudio publicado en mSystems encontró que el consumo de alimentos fermentados se asocia con una microbiota intestinal más diversa y con una mejor función inmunitaria y metabólica.

Otro trabajo difundido en BMC Microbiology observó una asociación entre el consumo de yogur y una mayor presencia de bacterias productoras de butirato, un compuesto relacionado con la integridad de la barrera intestinal y la reducción de la inflamación.