ARCA actualizó los montos de transferencias en billeteras virtuales: cuál es el límite para no tener problemas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos montos máximos para movimientos bancarios y billeteras virtuales. Estos topes son clave para evitar bloqueos de cuentas o pedidos de documentación sobre el origen del dinero.

¿Cuáles son los límites para diciembre 2025?

Desde el 1 de junio rigen los valores que determinan cuándo las entidades deben informar a ARCA. Si se superan, el organismo puede exigir comprobantes y aplicar sanciones.

Personas físicas:

Transferencias y acreditaciones: $ 50.000.000 Extracciones en efectivo: $ 10.000.000 Saldo bancario al cierre del mes: $ 50.000.000 Operaciones en billeteras virtuales: $ 50.000.000 Plazos fijos: $ 100.000.000 Compras como consumidor final: $ 10.000.000



Personas jurídicas:

Transferencias y acreditaciones: $ 30.000.000 Extracciones en efectivo: $ 10.000.000 Saldo bancario: $ 30.000.000 Plazos fijos: $ 30.000.000



Estos montos se calculan sobre el total del período mensual, no por operación individual. Si el dinero está en moneda extranjera o criptomonedas, se convierte a pesos según la cotización tipo comprador.

¿Qué pasa si superas los topes?

Cuando una cuenta excede los límites, el banco o la billetera informa a ARCA. El organismo puede pedir documentación como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o comprobantes de transferencias.

Si no se justifica el origen del dinero, se aplican sanciones y hasta bloqueos temporales de cuentas.

ARCA revisa estos montos cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.