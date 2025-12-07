En esta noticia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos montos máximos para movimientos bancarios y billeteras virtuales. Estos topes son clave para evitar bloqueos de cuentas o pedidos de documentación sobre el origen del dinero.
¿Cuáles son los límites para diciembre 2025?
Desde el 1 de junio rigen los valores que determinan cuándo las entidades deben informar a ARCA. Si se superan, el organismo puede exigir comprobantes y aplicar sanciones.
- Personas físicas:
- Transferencias y acreditaciones: $ 50.000.000
- Extracciones en efectivo: $ 10.000.000
- Saldo bancario al cierre del mes: $ 50.000.000
- Operaciones en billeteras virtuales: $ 50.000.000
- Plazos fijos: $ 100.000.000
- Compras como consumidor final: $ 10.000.000
- Personas jurídicas:
- Transferencias y acreditaciones: $ 30.000.000
- Extracciones en efectivo: $ 10.000.000
- Saldo bancario: $ 30.000.000
- Plazos fijos: $ 30.000.000
Estos montos se calculan sobre el total del período mensual, no por operación individual. Si el dinero está en moneda extranjera o criptomonedas, se convierte a pesos según la cotización tipo comprador.
¿Qué pasa si superas los topes?
Cuando una cuenta excede los límites, el banco o la billetera informa a ARCA. El organismo puede pedir documentación como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o comprobantes de transferencias.
Si no se justifica el origen del dinero, se aplican sanciones y hasta bloqueos temporales de cuentas.
ARCA revisa estos montos cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.