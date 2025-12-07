En esta noticia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos montos máximos para movimientos bancarios y billeteras virtuales. Estos topes son clave para evitar bloqueos de cuentas o pedidos de documentación sobre el origen del dinero.

¿Cuáles son los límites para diciembre 2025?

Desde el 1 de junio rigen los valores que determinan cuándo las entidades deben informar a ARCA. Si se superan, el organismo puede exigir comprobantes y aplicar sanciones.

  • Personas físicas:
    • Transferencias y acreditaciones: $ 50.000.000
    • Extracciones en efectivo: $ 10.000.000
    • Saldo bancario al cierre del mes: $ 50.000.000
    • Operaciones en billeteras virtuales: $ 50.000.000
    • Plazos fijos: $ 100.000.000
    • Compras como consumidor final: $ 10.000.000

Te puede interesar

Mercado Pago, Naranja X y otras billeteras, con nuevas tasas: cuánto pagan ahora por tener plata en la cuenta

Te puede interesar

Cambian las transferencias: investigarán a todas las personas que superen este monto
  • Personas jurídicas:
    • Transferencias y acreditaciones: $ 30.000.000
    • Extracciones en efectivo: $ 10.000.000
    • Saldo bancario: $ 30.000.000
    • Plazos fijos: $ 30.000.000

Estos montos se calculan sobre el total del período mensual, no por operación individual. Si el dinero está en moneda extranjera o criptomonedas, se convierte a pesos según la cotización tipo comprador.

¿Qué pasa si superas los topes?

Cuando una cuenta excede los límites, el banco o la billetera informa a ARCA. El organismo puede pedir documentación como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o comprobantes de transferencias.

Te puede interesar

Billeteras digitales contra bancos: “No defienden la seguridad, defienden un negocio cautivo”

Te puede interesar

Si cobrás este sueldo en diciembre, sos considerado clase media en Argentina

Si no se justifica el origen del dinero, se aplican sanciones y hasta bloqueos temporales de cuentas.

ARCA revisa estos montos cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.