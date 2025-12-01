Las billeteras virtuales proporcionan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En muchos casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo detalló cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro.

“Las tasas siguen ajustándose a la baja, en línea con la desaceleración de las cauciones y un mercado de pesos más estable. Aun así, la dispersión entre apps continúa siendo grande y vale la pena comparar antes de dejar la plata quieta“, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

“El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una leve corrección a la baja, en línea con un panorama donde las tasas de corto plazo siguen estables en torno al 18%. Aun así, hay diferencias importantes entre plataformas, y algunas lograron destacarse por encima del resto.”, destacaron desde Trascendo.

Billeteras virtuales: cuánto pagan ahora Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Carrefour Banco (36%) volvió a liderar con un rendimiento sólido, manteniéndose por encima del resto y marcando la diferencia frente a apps como Naranja X (29%) y Banco Bica (30%). También sorprendió Cocos Pay (30,3%), que aumentó del cuarto al segundo puesto en una semana.

En el segmento medio, Brubank (28%) y Taca Taca (25,55%) mantuvieron una performance estable. En tanto Mercado Pago rindió 21,54%, según Trascendo.

En tanto, hacia el fondo de la tabla se ubicaron opciones como Claro Pay y Banco Galicia, que acompañaron la baja general del mercado.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.