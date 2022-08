ARA San Juan: fiscal pide que se anule el sobreseimiento de Macri en causa de espionaje

El fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó hoy que la anulación del fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que tras hundirse en noviembre de 2017 dejó 44 muertos.

Iturbe calificó el fallo que sobreseyó a Macri y a los miembros de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como "arbitrario". La causa por supuesto espionaje era la única que avanzó en contra del ex mandatario, con indagatorias y procesamiento, tras dejar la presidencia en diciembre de 2015 .

"Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla" , sostuvo el fiscal, según consignó Télam.

El fiscal también sostuvo que en el juzgado de Dolores a cargo de Martín Brava hubo "irregularidades" porque Macri fue procesado allí por hechos diferentes de los que fue imputado.

El sobreseimiento fue dictado por los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. El fiscal señaló en su dictamen que "las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio. Por ello, interpongo este recurso y solicito que se anule el decisorio recaído".



ARA San Juan, causa de espionaje

El juez federal de Dolores, Martín Brava, proceso sin prisión preventiva y dictó la prohibición de salida del país del ex mandatario el pasado 1 de diciembre por la causa de presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

De acuerdo a la querella, los familiares habrían sido espiados a través de fotos, redes sociales, seguimiento e infiltraciones en marchas, todo esto cuando reclamaban ayuda para que los tripulantes que estaban perdidos en el fondo del mar.

Para la Cámara Federal este delito "no existió" , pese a que algunos de los hechos por los cuales se había procesado a Macri era por la infiltración de agentes de la AFI en la misa que se celebró por el segundo mes de la desaparición del submarino ARA San Juan.

En aquella ocasión, en enero de 2018 los agentes de la AFI habían fotografiado a los familiares de los tripulantes. Entre los procesados se encontraban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex directores de la agencia; Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, que formaban parte de las operaciones de Contrainteligencia; Eduardo Winkler, ex director de Reunión; y Nicolás Iuspa Benítez, ex jefe de la base Mar del Plata.