Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en la Capital y en las principales ciudades del país.

El inicio del año siempre llega con la misma pregunta para muchas familias: cuándo empiezan las clases y cómo se organizarán las vacaciones escolares. Para 2026, el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías territoriales ya definieron las orientaciones del calendario escolar 2026 para los colegios oficiales de calendario A, el más usado en el país.

En Bogotá, la Secretaría de Educación confirmó que los estudiantes de instituciones oficiales regresan a las aulas el lunes 26 de enero y finalizan el año lectivo el 29 de noviembre de 2026, con 40 semanas de clase y 12 de receso distribuidas a lo largo del año. Un esquema similar se replica en otras grandes ciudades, aunque con ligeros ajustes según cada territorio.

Fechas del calendario escolar 2026 en Bogotá y otras capitales

En la capital del país, el calendario escolar 2026 en Bogotá para colegios oficiales establece dos semestres académicos. El primer periodo va del 26 de enero al 21 de junio y el segundo del 6 de julio al 29 de noviembre. Entre ambos bloques se intercalan las semanas de receso que marca la ley y la agenda distrital.

Las 12 semanas de descanso estudiantil en Bogotá quedan así: dos semanas de receso entre el 13 y el 25 de enero, una semana en Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril), dos semanas de vacaciones de mitad de año (del 22 de junio al 6 de julio) y una semana de receso en octubre (del 5 al 12 de octubre). El calendario se completa con las vacaciones de fin de año, del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027, una pausa larga antes del siguiente ciclo escolar.

En otras regiones la estructura es similar, aunque con fechas propias. De acuerdo con los cronogramas oficiales recopilados por la prensa nacional, el panorama para las principales ciudades del país es el siguiente:

26 de enero , vacaciones de mitad de año del 22 de junio al 12 de julio , semana de receso entre el 5 y el 12 de octubre y cierre de clases el 6 de diciembre . Medellín : inicio de clases el, vacaciones de mitad de año del, semana de receso entre ely cierre de clases el

Cali : regreso a clases el 26 de enero , receso de mitad de año del 29 de junio al 19 de julio , semana de receso en octubre (5 al 12) y fin de clases el 7 de diciembre .

26 de enero , vacaciones de mitad de año del 22 de junio al 12 de julio , semana de receso del 5 al 12 de octubre y último día de clase el 6 de diciembre . Barranquilla : comienzo del año escolar el, vacaciones de mitad de año del, semana de receso dely último día de clase el

Cundinamarca y Atlántico en general siguen un patrón muy parecido: arranque el 26 de enero, vacaciones entre finales de junio y primeras semanas de julio, receso en octubre y cierre entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre. en general siguen un patrón muy parecido: arranque el 26 de enero, vacaciones entre finales de junio y primeras semanas de julio, receso en octubre y cierre entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.

En departamentos como Antioquia y Magdalena, algunos municipios inician antes: el calendario oficial fija el regreso el 19 de enero y el cierre el 29 de noviembre, manteniendo las 40 semanas lectivas y el receso de octubre.

¿Cuándo empiezan las clases y cuánto receso tendrán los estudiantes en 2026?

Para quienes estudian en colegios oficiales de calendario A, la regla general es clara: el regreso a clases 2026 ocurre en la segunda quincena de enero y el año termina entre finales de noviembre y la primera quincena de diciembre, según la ciudad. En Bogotá y la mayoría de capitales, el día señalado es el 26 de enero, mientras que en algunos departamentos el inicio se adelanta al 19 de enero.

En cuanto al descanso, la legislación colombiana exige que las instituciones de educación preescolar, básica y media ofrezcan 12 semanas de receso estudiantil al año. Estas semanas se reparten entre las vacaciones de fin de año, el receso de mitad de año, Semana Santa y la semana de octubre. En Bogotá, por ejemplo, los estudiantes tendrán pausas en enero, abril, junio-julio, octubre y diciembre, siempre con clases organizadas en 40 semanas lectivas.

Es importante recordar que estos calendarios aplican a los colegios oficiales. Los establecimientos privados, aunque suelen seguir una estructura similar, tienen margen para ajustar las fechas siempre que respeten las 40 semanas mínimas de clase. Por eso se recomienda que cada familia confirme el cronograma directamente con el colegio, sobre todo en ciudades donde conviven instituciones de calendario A y calendario B.

Cómo se organiza el año escolar 2026 en Colombia y qué pasa con los colegios privados

La Circular 043 de 2025 del Ministerio de Educación recordó a las secretarías certificadas que el año escolar debe organizarse con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, 5 semanas de desarrollo institucional para docentes y 7 semanas de vacaciones para maestros y directivos, distribuidas en dos semestres. Además, fijó plazos para que cada territorio publique sus calendarios: antes del 1 de noviembre de 2025 para el calendario A y antes del 1 de julio de 2026 para el calendario B.

En paralelo, la normativa mantiene la diferencia entre calendario A (que inicia en enero o febrero y termina entre noviembre y diciembre) y calendario B (que arranca hacia agosto y cierra en junio del año siguiente). La mayoría de colegios oficiales del país, incluidos los de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, operan bajo calendario A; muchas instituciones privadas, en cambio, optan por calendario B, lo que les permite alinear su cronograma con periodos académicos internacionales.

En ambos casos, el Ministerio exige que se respeten las semanas mínimas de clase y se reporten de forma oficial los recesos estudiantiles y las semanas de trabajo institucional. De esta manera, las familias pueden organizar con tiempo temas como transporte, alimentación, vacaciones y actividades extracurriculares, mientras las secretarías de educación planifican programas de refuerzo, pruebas y jornadas pedagógicas en todo el país.