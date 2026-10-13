ANSES pagará este martes las prestaciones a determinados grupos.

Luego del feriado nacional del 12 de octubre, la ANSES confirmó la reactivación del pago de las prestaciones sociales que están bajo su órbita.

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social continuará, durante toda la semana, con el esquema de pagos anunciado inicialmente para el mes de octubre.

Quiénes cobran hoy 13 de octubre

Este martes 13 de octubre cobrarán diferentes titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por Hijo y beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES reactivará los pagos este martes. ANSES

En tanto, y según el último número del DNI, percibirán sus haberes las siguientes personas:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 2.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 2.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 1.

Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 2.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 4 y 5.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES

La ANSES informó que el calendario de pagos de octubre continuará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Asignación por Embarazo