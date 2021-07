ANSeS: los tres pagos únicos que se activan ahora en agosto, calendario, montos y cómo anotarse

Entrando en los últimos días del mes de julio el organismo dirigido por Fernanda Raverta, ANSeS, ya ha cumplido con casi todas las fechas de pago. Además, han confirmado pagos únicos y adicionales que van a darse desde el octavo mes del año para los titulares de distintos planes sociales como los jubilados y pensionados, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y otros más. ¿Qué hay que saber?

JUBILADOS Y PENSIONADOS: EL BONO DE $5000

A mediados de julio el Presidente de la Nación junto a la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, anunciaron en un acto que se realizó en Lomas de Zamora el bono que se les va a entregar a los jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos.

El mismo va a tener un valor total de $5000 y cubre hasta un 83% de los que cobran dicha prestación, eso quiere decir que un poco más de 6 millones de personas lo van a poder cobrar desde el lunes 2 de agosto.

El objetivo principal que el Gobierno tuvo al lanzar este bono de pago único es que los haberes se puedan equilibrar con la inflación de este último tiempo ya que el próximo aumento va a ser recién en el mes de septiembre por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

EL PAGO DE $17.000 PARA LAS MADRES CON 7 HIJOS O MÁS QUE COBRAN LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA (PNC)

Las madres que tienen 7 hijos o más y son beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) fueron el último grupo integrado al plan Tarjeta Alimentar según lo que confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Con el bono de $5000 que se va a empezar a pagar el próximo mes, más los $12.000 que reciben para la compra exclusiva de alimentos mediante Tarjeta Alimentar, van a recibir un total de $17.000 por única vez en agosto.

CUÁNDO SE COBRA LA TARJETA ALIMENTAR

En el mes de julio, como todos los meses, el monto destinado a la compra de alimentos se efectúa el tercer viernes --en este caso fue el 16 de julio-- para todos los que cuentan con el plástico.

Quienes no tienen el plástico:

Documentos terminados en 0 y 1: Jueves 22 de julio.

Documentos terminados en 2 y 3: Viernes 23 de julio.

Documentos terminados en 4 y 5: Lunes 26 de julio.

Documentos terminados en 6 y 7: Martes 27 de julio.

Documentos terminados en 8 y 9: Miércoles 28 de julio.

EL BONO DE ANSES DE HASTA $31.400

A quiénes está dirigido:

A los trabajadores en relación de dependencia .

. A los titulares de la prestación de la ley de riesgos del trabajo

de la ley de riesgos del trabajo A los titulares de la prestación por desempleo

A los titulares de las pensiones honoríficas de veteranos .

. A los jubilados y pensionados.

De todas formas existe un requisito para recibir dichos montos, según la Resolución de ANSeS n° 51/21 la suma total de los Ingresos del Grupo Familiar (IGF) no deben pasar los $210.278 como tampoco un integrante de la familia no puede ganar más de $105.139 ya que de ser así, no estarán habilitados para recibir este bono.

Su pago va a darse por única vez y su monto va a variar según el tipo de haber que se dan por tres distintas situaciones.

1. Nacimiento : la familia por esta situación va a cobrar por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) un monto total de $5253.

2. Matrimonio : En este caso, el pago único que va a recibir la familia va a ser de $7866.

3. Adopción : por esta situación es por la que más dinero va a poder cobrar la familia ya que su monto total es de $31.419.

CUÁNDO SE COBRA

El pago único de hasta 31.400 comenzó a cobrarse el pasado 7 de julio y la fecha límite es el 10 de agosto.