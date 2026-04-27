La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el aumento correspondiente a mayo 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El ajuste es del 3,4% y surge de la inflación de marzo, medida por el INDEC, según el esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado. La actualización se aplica de forma automática y no requiere ningún trámite. Todos los beneficiarios cobran los nuevos valores junto con el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI. El sistema actual de movilidad toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor con un desfase de dos meses. De esta manera, los haberes se ajustan todos los meses en línea con la inflación, sin depender de decisiones discrecionales. Este mecanismo busca evitar pérdidas prolongadas de poder adquisitivo y permite correcciones más frecuentes frente a la suba de precios. Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima garantizada pasa a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo. Así, el ingreso total de bolsillo para un jubilado que percibe la mínima llega a $ 463.250,17. En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral. El refuerzo no alcanza solo a quienes cobran la mínima. Los jubilados y pensionados que superan ese haber, pero no llegan al ingreso total de $ 463.250,17, reciben un bono proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario quede por debajo de ese monto final. El complemento se ajusta de manera individual y se paga junto con el haber mensual. El aumento del 3,4% también impacta en las asignaciones familiares y sociales que paga ANSES. Los valores actualizados rigen desde mayo 2026: Estos beneficios se actualizan de forma automática y se acreditan en la misma cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el titular. Las pensiones también reflejan el aumento por inflación: Estos montos se pagan según el calendario oficial de ANSES y no requieren ningún trámite adicional. Los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones se realizan según la terminación del DNI, como todos los meses. Las fechas exactas se pueden consultar en la web oficial de ANSES o a través de la app Mi ANSES. Con esta actualización, el organismo busca sostener el ingreso de los sectores más sensibles frente a la inflación y garantizar ajustes más frecuentes en todo el sistema previsional y social.