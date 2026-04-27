Los bonos soberanos argentinos en dólares arrancan la semana con una rueda débil y bastante alineada con el tono externo. La curva muestra caídas generalizadas, aunque acotadas, con bajas diarias en torno a 0,2% y 0,7% en los globales y algo más de dispersión en los bonares. El riesgo país opera en 568 puntos básicos. El tramo medio y largo, GD35, GD38, GD41 y GD46, vuelve a concentrar las correcciones más claras, lo que sugiere cierta toma de ganancias después del rally de compresión reciente. Las Tasas Internas de Retorno (TIRes) se mantienen en niveles de un dígito alto, todavía lejos de una normalización plena, pero consistentes con un mercado que empieza a ponerle un techo de corto plazo a la baja del riesgo. El dato clave, por lo menos a esta hora de la sesión es que, la Argentina no está desacoplada, sino que se mueve en línea con la deuda emergente. En el panel de comparables se ve un sesgo negativo o mixto, con varios créditos que corrigem en la rueda, especialmente los de mayor riesgo (África, Ucrania) y algunos nombres de frontera. Incluso en casos con subas en el mes, la dinámica diaria muestra fatiga. Es decir, el viento de frente es global. En ese contexto, el riesgo país se ubica en la zona de 570 puntos básicos, y consolida el rebote desde los mínimos recientes. Los ADR argentinos en Wall Street arrancan la semana en verde. El panel muestra predominio de verdes, con Cresud (3,2%) y lidera las subas, seguida por IRSA (1,6%). También se suman los bancos, con BBVA (1,2%) y Macro (0,9%), en una dinámica que sugiere algo de recomposición tras ruedas previas más flojas. En energía, el comportamiento es más tibio: Pampa (0,8%), TGS (0,3%) e YPF (0,2%) avanzan, pero sin demasiado volumen. Galicia prácticamente plano (0,2%), reflejando esa falta de dirección clara en el sector financiero. Bioceres (2%) opera como la peor de la rueda, mientras que Central Puerto (0,7%), Telecom (0,4%) y Edenor (0,2%) acompañan con caídas leves. El resto se mueve en terreno neutral. En Buenos Aires, el S&P Merval sube y vuelve a encarar hacia los u$s 2000. En pesos la suba es más sostenida y sube más de 1,3%. Las mayores subas son para Cresud 4,7%; BBVA 2,3% y Banco Macro 1,7%. Wall Street arranca la semana con cautela, en la antesala de uno de los tramos más cargados de balances del trimestre y con el conflicto entre Estados Unidos e Irán todavía sin señales de resolución. Los principales índices operan con leves bajas este lunes, en un mercado que viene de marcar máximos recientes impulsado por expectativas positivas sobre resultados corporativos, pero que ahora enfrenta su prueba más exigente. Según datos de Raymond James, compañías que representan cerca del 44% de la capitalización del S&P 500 reportan esta semana, en lo que será el pico de la temporada. Hasta ahora, el tono es constructivo: el 81,3% de las empresas que ya publicaron resultados superaron las expectativas, por encima del promedio de los últimos cuatro trimestres (78,1%), de acuerdo con LSEG. Sin embargo, parte del mercado pone en duda la calidad de esa señal, al considerar que los balances todavía reflejan solo parcialmente el impacto de la disrupción generada por la guerra en Medio Oriente. En números, el Dow Jones cae 0,05%, el S&P 500 retrocede 0,7% y el Nasdaq pierde 0,3%, en una rueda sin dirección clara. El comportamiento sectorial también refleja esa cautela: cuatro de los once sectores del S&P operan en baja, liderados por consumo discrecional (0,9%). El petróleo se mantiene como una de las principales variables a monitorear. Con el estrecho de Ormuz aún cerrado, el Brent sube cerca de 2% en la jornada y acumula un salto de 43% respecto de los niveles previos al conflicto, reavivando los temores inflacionarios y complicando el panorama de tasas. En paralelo, la política monetaria vuelve al radar. Funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se reúnen esta semana en Washington en lo que podría ser el último encuentro liderado por Jerome Powell. En ese contexto, gana terreno la figura de Kevin Warsh: tras destrabarse obstáculos políticos, el mercado empieza a ver más despejado su camino hacia la presidencia de la Fed. Según una encuesta de Reuters, los economistas no esperan recortes de tasas al menos en los próximos seis meses. A nivel corporativo, Qualcomm sube 2,2% tras reportes de una posible alianza con OpenAI y MediaTek para desarrollar chips móviles, mientras que Microsoft cae 1,2% luego de que OpenAI confirmara que no le dará exclusividad en el acceso a sus modelos de inteligencia artificial. Domino’s se desploma 10,3% tras decepcionar con sus ventas, mientras que Nvidia avanza 0,6% y vuelve a superar los u$s 5 billones de valuación.