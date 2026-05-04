La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para jubilados y pensionados en mayo 2026. La medida se confirmó este lunes con la publicación de la Resolución 110/2026 en el Boletín Oficial. La norma fija también la actualización del valor mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Así, en línea con la fórmula de movilidad actual, los beneficiarios percibirán un incremento del 3,4%, de acuerdo con la cifra de inflación registrada por el INDEC durante el mes de febrero. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será de $ 393.174,10. Por otra parte, el haber máximo vigente a partir del mes de mayo de 2026 alcanzará los $ 2.645.689,38. Cabe destacar que, al sumarse la ayuda económica del bono de $ 70.000, ningún jubilado del escalafón más bajo percibirá menos de $ 463.174,1 de bolsillo en el quinto mes del año. La actualización de estos valores se dispuso conforme a lo determinado por la Ley N° 26.417 y el Decreto N° 274/24, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en abril. El resto de las prestaciones que abona el organismo previsional también sentirán el impacto directo de esta suba mensual. El nuevo incremento no solo impactará en las jubilaciones, sino que actualizará de igual forma los montos correspondientes a la Prestación Básica Universal (PBU) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La Prestación Básica Universal (PBU), prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, quedará en $ 179.859,20 en mayo. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prevista en el artículo 13 de la Ley N° 27.260, se ubicará a partir del mes de mayo de 2026 en la suma de $ 314.539,28.