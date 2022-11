"Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos": dura respuesta de Aníbal a Máximo Kirchner

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández se metió en la interna del Frente de Todos y apuntó los dardos contra el diputado nacional Máximo Kirchner, luego de las críticas que el presidente del PJ bonaerense realizó en un acto público.

" Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos ", ironizó el funcionario esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

En el marco de la Primera Cumbre Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro de Seguridad arremetió contra el líder de La Cámpora.

"Esas expresiones que vierte tienen que ver con que él es el único que las sabe todas y el resto somos unos boludos. Me parece que no, es un poquito distinta la situación. Puede ser que él se las sepa todas, pero nosotros no somos unos boludos", sentenció Fernández.



El ministro descalificó los dichos del hijo de la vicepresidenta, señalando que "buscar una palabra en Billiken para tratar de denostar al Presidente tiene cero valor".

Además, remarcó que los sectores más afines al kirchnerismo "hace rato no participan en la gestión".

Encuesta exclusiva: quien gobierna el país y qué políticos tienen mejor imagen

"No participan, hace rato que no participan en la gestión. Hace rato que no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos importa a todos", sostuvo Fernández.

"Todos trabajamos mucho y muy fuerte para revertir la problemática de un país, y sería estupendo que se sumaran para hacer algo positivo para el país", concluyó.

Aníbal Fernández le respondió a Máximo Kirchner

La respuesta de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández también le contestó hoy al diputado Máximo Kirchner, con una cita de Juan Domingo Perón: "cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista", dijo a Futurock.

Luego de la cita, el primer mandatario volvio sobre sus pasos y dijo que su respuesta no implicaba una respuesta a Máximo Kirchner, sobre quien dijo "que tiene todo el derecho de decir lo que quiera; yo respeto a todos, no nos sobra nadie".

"No quiero hacer -en el sentido de hablar mal de otro compañero, como marca la cita de Perón- lo que acabo de criticar", dijo Alberto, tras lo cual consideró que el hijo de la vicpresidenta "está totalmente equivocado" al decir, como expresó ayer, que él está embarcado en una "aventura personal".

"Lo que siempre señalan es que nunca quise construir el 'albertismo'. No creo en los personalismos, somos parte de un proyecto, algunos serán más necesarios que otros", analizó el jefe de Estado y prosiguió: "Lo que sí sé es que soy parte de un proyecto, me pueden acusar de cualquier cosa, menos de hacer aventuras personales".