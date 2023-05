Fue uno de los más mencionados en la cumbre de empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham). Pero Javier Milei, el dirigente al que se refirieron directa o indirectamente todos los candidatos presidenciales que pasaron a rendir examen ante el establishment, sugestivamente fue el gran ausente de la reunión empresarial.

El diputado libertario no apareció en los pasillos y mucho menos en escenario de la cumbre de Amcham en el Hotel Icon Alver. Los organizadores del evento dijeron a El Cronista que "a Milei se le cursó una invitación especial y nunca respondió" . Su faltazo fue el más comentado en una de las reuniones más relevantes del mundo empresarial.

El encuentro de compañías norteamericanas que invierten en la Argentina era el escenario ideal y, a priori, más amigable para recibir a Milei. Muchas de sus ideas simpatizan con este sector de la economía argentina.



En los pasillos del Icon Alvear empresarios, dirigentes políticos y periodistas se preguntaban por Milei. Nadie sabía los motivos de su ausencia. Pero a todos les resultó extraño que no estuviera el libertario.

Mención de los candidatos

A pesar de la ausencia de Milei en la reunión de Amcham los precandidatos presidenciales del Frente de Todos y de la oposición se refirieron tangencialmente a los planteos del diputado libertario para contrarrestarlos o marcar distancias.

Daniel Scioli no quiso nombrar a Milei pero de manera indirecta envió un mensaje para el electorado que tiene simpatías por el libertario: "Quiero dar tranquilidad y confianza. Miren mi tranquilidad y templanza. No hay soluciones mágicas como plantean algunos. No vengo a hacer demagogia", dijo.

Además, el precandidato presidencial del Frente de Todos y actual embajador en Brasil remarcó que no sacará el cepo ni las retenciones si gana las elecciones. Y al hablar de la eventual dolarización de la economía como desliza Milei, Scioli calificó esa idea como "una solución milagrosa". Pero se diferenció de Milei: "No soy ningún revolucionario ni un conservador. Les garantizo un clima de negocios y seguridad jurídica, puntos de acuerdo. Yo no vengo a prometer nada raro".

Patricia Bullrich también prefirió evitar nombrar a Milei en forma directa. Sus asesores se lo recomendaron explícitamente. Aunque en una señal indirecta al candidato libertario, dijo que Juntos por el Cambio es "una coalición que tiene que tener reglas claras". Y si bien habló de ir hacia un solo tipo de cambio no quiso opinar de la dolarización de Milei.

De todas maneras, la pre candidata del PRO se alineó con propuestas que plantea Milei como "plantear una sociedad de orden en las calles". Así, dijo que "no vamos a permitir la toma de calles o tierras".

Horacio Rodríguez Larreta fue el único que mencionó a Milei y en pos de diferenciación plena con el libertario esbozó una estrategia política de cara a la presidencia. "Lo más importante es construir una mayoría política para que se aprueben leyes en el Congreso. La diferencia la va a hacer quienes formen mayorías en el Congreso. Si no crees que vas a conseguir mayorías en el Congreso sos un irresponsable", dijo en abierta referencia a Milei.