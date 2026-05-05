El sistema de pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica (WPC) advirtió sobre la llegada de un evento climático de gran magnitud, con lluvias persistentes y tormentas que podrían extenderse durante al menos 48 horas consecutivas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos, el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento intensas, actividad eléctrica y precipitaciones continuas, lo que eleva el riesgo de anegamientos, crecidas rápidas y complicaciones en zonas urbanas. Los reportes del organismo indican que el sistema se caracteriza por una alta concentración de humedad y desplazamiento lento, lo que favorece lluvias persistentes durante un período prolongado. Este tipo de eventos suele generar acumulaciones elevadas en poco tiempo y saturación del suelo. Además, el pronóstico oficial remarca que las tormentas podrían regenerarse sobre las mismas áreas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas. Este patrón, identificado en los análisis meteorológicos, es uno de los principales factores detrás de los episodios de lluvias extremas. El informe también anticipa ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Este valor equivale aproximadamente a 43 millas por hora (mph), unidad utilizada en Estados Unidos en los reportes oficiales. Este nivel de intensidad puede provocar caída de ramas, daños menores en estructuras y reducción de visibilidad. Las tormentas estarán acompañadas por descargas eléctricas frecuentes y posibles episodios de lluvia intensa en cortos períodos. Según el NWS, estas condiciones suelen combinarse en sistemas convectivos organizados que incrementan la peligrosidad del evento. Los organismos meteorológicos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y atender las alertas emitidas en tiempo real. La combinación de lluvias persistentes y viento fuerte puede generar impactos tanto en rutas como en zonas residenciales. Entre las principales recomendaciones se destacan evitar circular en áreas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales. El monitoreo constante será clave durante las próximas 48 horas ante la evolución de este sistema climático.