Álvarez Agis sobre el FMI: el guiño a la oposición y las advertencias al Gobierno respecto al plan económico

El economista Emmanuel Álvarez Agis, quien en algún momento se mostró más cercano a Alberto Fernández pero hoy pendula entre las críticas al Gobierno y el acompañamiento, brindó sus impresiones respecto a las negociaciones con el FMI y advirtió que "sin el acuerdo con el Fondo pensar un programa económico es ilusorio".

En diálogo con Radio 10 el economista vaticinó que la primera mitad del 2022 "va a ser compleja" mientras no se cierre la negociación con el organismo de crédito multilateral.

"Estar en una discusión que está bastante complicada con el Fondo nos lleva a pensar que la primera mitad del año va a ser compleja hasta que veamos el desenlace de esta discusión, qué tipo de acuerdo, con qué condiciones y qué tipo de políticas económicas trae el acuerdo", analizó.

En ese sentido deslizó críticas al Gobierno al sugerir que condiciona el programa económico al acuerdo con el FMI.

"Los acuerdos con el FMI son para devolverle la deuda al Fondo. En eso el Gobierno esta cometiendo un error que es subsumir el programa económico al acuerdo con el Fondo" , indicó.

En tanto, consideró que "sin el acuerdo con el Fondo pensar un programa económico es ilusorio" y sostuvo que sin el consenso "Argentina se cae del mapa y eso genera dinámicas económicas y financieras muy complicadas de asumir".

En sintonía con el Gobierno, Álvarez Agis afirmó que "el crédito fue demencial por lo tanto el programa tiene que ser extraordinario para los estándares del Fondo".

Cómo bajar la inflación, según Álvarez Agis

"Si la estrategia del Gobierno es arriba (del acuerdo) montar un programa económico que va a comunicar a la sociedad, me parece excelente, yo lo estoy esperando hace tiempo. Entiendo que antes del acuerdo con el Fondo no podía presentar ese programa", detalló.

Y advirtió: "Ese programa económico tiene que tener consistencia desde el punto de vista técnico, pero una fuerte articulación política. No vamos a bajar la inflación de 50 puntos presentando un documento por más importante que sea , si no te sentas con los actores económicos del país y acordas un proceso de desinflación".

"Lo más importante del acuerdo desinflacionario es que no hay que anunciar un programa esperando que ese anuncio genere confianza y esa confianza genere los dólares. Es al revés: hay que conseguir los dólares y después anunciar un programa que te van a creer porque tenés los dólares para bancar ese programa", enfatizó.

Por qué hay que pagarle al FMI, según Álvarez Agis

El economista se mostró completamente a favor de saldar las deudas con el FMI al sostener que es la única manera de que las "fuentes de dólares" no "se reduzcan a cero". Así, se diferenció del ala más dura del kirchnerismo quienes se han manifestado en las últimas semanas a favor de no pagarle al organismo y hasta iniciar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.

"Sería muy cómodo para mi decir no le paguemos al Fondo y tripliquemos las jubilaciones y las AUH y vivamos con lo nuestro. Viviendo con lo nuestro esta conversación la estaríamos haciendo con dos vasitos y un piolín en la oreja, porque los celulares son importados, se pagan con dólares", ejemplificó.

Y sumó : "Si te peleas con el fondo todas las fuentes de dólares se reducen a cero. Entonces me parece que lamentablemente toca tragarse no un sapo, un escuerzo, que son u$s 47 mil millones de deuda con el Fondo".

Además, se mostró a favor de las negociaciones que encaró el equipo económico ante el FMI. "La posición de argentina de negociar duramente con el Fondo es absolutamente razonable y debería estar apoyada por todo el arco político argentino", afirmó.

No obstante planteó como razonable la postura de la oposición de no participar la semana pasada de la reunión de gobernadores que encabezó Alberto Fernández donde Martín Guzmán brindó precisiones respecto a las conversaciones con el FMI.

"Si vos querés invitar a la oposición a una negociación sólida, bueno primero tenes que tener un consenso interno. Lo que te dicen es: ´Primero arreglá con los tuyos y después veníme a ver".

"Todas las discusiones son sanas, mientras se hagan a puertas cerradas. Discutir las internas del gobierno en actos públicos solo debilita al propio gobierno para ir en la dirección que quiera, pagarle o no pagarle al Fondo. Discutir en público es un factor de debilidad", concluyó.