CABA presentó un plan para facilitar el acceso a la vivienda y Horacio Rodríguez Larreta pidió derogar la ley vigente

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció este jueves un nuevo programa con el que espera atacar la crisis de alquiler de viviendas en CABA.

En el marco de un panorama nacional incierto luego de que se diese a conocer que el Gobierno Nacional considera suspender la Ley de Alquileres que causó una crisis de oferta y demanda en el mercado, Rodríguez Larreta presentó un paquete de medidas que apuntan a aplacar estos efectos.

Actualmente, la obligatoriedad de firmar contratos por tres años con una sola actualización del valor cada 12 meses redujo drásticamente la oferta de propiedades en alquiler, situación que se continúa agravando.

Además, los valores de entrada para las viviendas que aún siguen en el mercado vienen sufriendo aumentos muy por encima de la inflación, dificultando el acceso al alquiler en un contexto inflacionario en torno al 100% anual.

Frente a esto, hace pocas semanas se conoció la voluntad del Poder Ejecutivo de suspender por decreto la Ley de Alquileres para que el Congreso pueda definir modificaciones a esta, sin embargo, restan definiciones y la incertidumbre que esto genera hoy golpea al mercado con más propiedades ofrecidas en dólares u ofertas que directamente se pausan a la espera de una respuesta del Gobierno.

Frente a este contexto, en una conferencia de prensa llevada a cabo este jueves, Rodríguez Larreta insistió sobre la necesidad de "derogar la Ley de Alquileres" y buscar una nueva normativa en el Congreso.

"Ya no es que se puede acceder a comprar una vivienda, no se puede ni alquilar. Tenemos que ser capaces de derogar la ley", manifestó. Y criticó: "No hay laburo que alcance, no hay sueldo que alcance y menos en esta situación de inflación ya totalmente fuera de control".

Y sumó: "El tema es hoy una prioridad. Hay muchísimos inquilinos en la ciudad de Buenos Aires y el registro de los alquileres no es total, hay agujeros por todos lados. Queremos trabajar y colaborar en beneficio para la clase media porteña, dar previsibilidad a un sector muy golpeado".



En este sentido, presentó el paquete de medidas que la Ciudad pondrá en marcha en busca de alivianar esta crisis en territorio porteño y aseveró que, de ser elegido como presidente, llevará a cabo medidas de este tipo en todo el país. Además, instó al Congreso Nacional a trabajar sobre nuevas propuestas.

Alquileres en CABA: las medidas que aplicará la Ciudad

En primer lugar, se van a fortalecer programas ya existentes a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para "facilitar los alquileres", según destacó Rodríguez Larreta.

En su mayoría, estos ofrecen herramientas que apuntan a bajar las barreras de entradas a inquilinos. Además, también se sumarán medidas que apuntan a la reducción de impuestos y la modificación de regulaciones; las cuales, en conjunto, tenderían a incentivar la oferta de viviendas para alquiler.

En cuanto a las primeras, la Ciudad ofrecerá la ampliación de tres programas del IVC que buscan combatir las cuestiones de corto plazo para facilitar la instancia de entrada al alquiler, la cual puede llegar a ser hasta cuatro veces más que la cuota mensual.

El programa Garantía + fácil bonificará hasta el 70% del seguro de caución.

En primer lugar, el programa Garantía + fácil bonificará hasta el 70% del seguro de caución, siendo aplicable para alquileres de hasta 654 UVAs, que a valor de hoy tiene un monto tope de $ 145.319,42. Algo por lo cual el inquilino podrá recurrir a un instrumento alternativo a una garantía propietaria.

En tanto, el programa Alquilar + fácil otorgará financiamiento para los siguientes gastos iniciales: primer mes del alquiler, depósito, mudanza y garantía. Estos podrán pagarse en hasta 36 cuotas y tendrá un máximo correspondiente a 1962 UVAs, es decir, $ 438.958,26. "Es para romper la barrera de quienes pueden pagar un alquiler, pero no los costos de entrada", aseguraron desde el Gobierno porteño.

Por último el programa Refacción + fácil, que financia reformas en viviendas desocupadas para aumentar la oferta y agregar valor a inmuebles para mayor comodidad de los inquilinos, tendrá un monto máximo de 6500 UVIs ($ 1.355.380). La cuota variará según el Coeficiente de Valor Salarial (CVS), sin tasa de interés y con un plazo de pago de entre 1 y 8 años.

Para obtener los beneficios ya se puede aplicar a través del sitio web del IVC, y según estiman fuentes oficiales, tendrán un costo inicial para el GCBA de 1000 millones de pesos, determinándose en función de la demanda inicial de estas políticas su ampliación o modificación.

A su vez, habrá medidas complementarias que precisarán ser rubricadas por el oficialismo en la Legislatura porteña, donde cuenta con mayoría automática. Fuentes que están al tanto del asunto le aseguraron a este medio que se hará la presentación en los próximos días , aunque todavía no hay una fecha estipulada para su discusión en las comisiones parlamentarias.

Uno de los temas a tratar será la exención de Ingresos Brutos para contratos de alquiler, mediante el aumento del tope de exención de $ 75.000 a $ 220.000 y la cantidad máxima de departamentos a eximir por propietarios de 2 a 3.

Asimismo, otra medida tenderá a facilitar la rentabilidad del alquiler tradicional mediante la eximición temporal de ABL: el período sería de 1 a 3 años, y el valor máximo de alquiler a topear es de $ 220.000.

También se someterá a proceso parlamentario un incentivo a la construcción de viviendas en zonas estratégicas, mediante la exención del 80% plusvalía que pagan las construcciones, específicamente en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. De esta manera, se buscará aumentar la densificación en dichas zonas.