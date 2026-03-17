El Ranking 2026 de Best Workplaces™ en Argentina, elaborado por Great Place To Work destacó a Terminales Río de la Plata, perteneciente a DP World (TRP) entre las mejores empresas para trabajar. En esta edición más de 300 firmas participaron del proceso de evaluación y solo 25 ingresaron al ranking en la categoría de organizaciones de entre 251 y 1.000 colaboradores, donde TRP alcanzó el puesto 19. El ranking distingue a las compañías que promueven entornos laborales basados en la confianza, el respeto, la credibilidad y la camaradería, a partir de la evaluación directa de sus propios colaboradores. Para TRP, este reconocimiento refleja el trabajo sostenido que la compañía viene desarrollando para construir una cultura organizacional sólida y un entorno de desarrollo para sus equipos. En el caso de TRP, este logro adquiere una relevancia particular. La compañía desarrolla su actividad en un entorno operativo complejo y altamente dinámico, con equipos que presentan realidades generacionales, formativas y profesionales diversas. En ese contexto, construir confianza, orgullo de pertenencia y sentido de equipo representa un desafío adicional y, al mismo tiempo, un factor diferencial dentro de la industria portuaria. “Formar parte de las 25 mejores empresas para trabajar en Argentina es el resultado del compromiso de todas las áreas de la compañía y del trabajo colaborativo que define nuestra manera de hacer las cosas”, expresó Gustavo Figuerola, CEO de la organización. Como operador de una de las principales terminales del puerto de Buenos Aires, TRP cumple un rol clave en el comercio exterior argentino y en el funcionamiento de la cadena de comercio internacional del país. En ese marco, la compañía combina infraestructura, innovación tecnológica y equipos altamente especializados para garantizar operaciones eficientes y seguras, contribuyendo al movimiento de mercaderías que conectan a la Argentina con el mundo. “En nuestro negocio, el compromiso de los equipos y el clima de trabajo tienen un impacto directo en la calidad del servicio que brindamos. Cuando las personas trabajan con orgullo de pertenecer y con confianza en la organización, eso se traduce en mayor coordinación, mejor respuesta a nuestros clientes y estándares de servicio más altos”, señaló Francisco Morandini, SR Director, Commercial de TRP / DP World. En un escenario donde los jóvenes profesionales buscan organizaciones con propósito, oportunidades de aprendizaje y desafíos reales, TRP se posiciona como un espacio donde el talento puede desarrollarse en una industria estratégica para la economía nacional. “La actividad portuaria exige altos niveles de coordinación, seguridad y eficiencia operativa. Contar con equipos que sienten orgullo por lo que hacen, que trabajan de manera colaborativa y con un fuerte sentido de responsabilidad, es clave para sostener operaciones confiables y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino”, agregó Fernando de Vera, VP, Operations de TRP / DP World. “De cara al futuro, TRP reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una cultura en la que las personas son protagonistas, convencida de que el desarrollo de su gente es la base para sostener la excelencia operativa y continuar acompañando el crecimiento del comercio exterior argentino”, señalaron desde TRP en un comunicado. Desde la compañía destacaron además que “el operador de contenedores y cruceros del puerto de Buenos Aires consolida una cultura basada en la confianza, el orgullo de pertenencia y el trabajo en equipo, factores clave para sostener altos estándares de servicio en una actividad estratégica para la economía del país”.