Impactante: dos jóvenes cayeron al vacío al romperse el escenario durante un concurso de baile K-pop.

En esta noticia Qué explicaron las autoridades y la organización

Un momento de gran tensión se vivió durante una competencia de K-pop en el marco de La Plata Comic, cuando parte del escenario colapsó en plena presentación de un grupo de bailarines. El hecho ocurrió ante cientos de espectadores y obligó a detener las actividades mientras se verificaba el estado de los participantes.

La secuencia quedó registrada en video y muestra cómo tres integrantes del grupo Red realizaban una coreografía cuando una sección del piso cedió repentinamente. Dos de los jóvenes cayeron hacia un nivel inferior de la estructura, mientras que el tercero logró mantener el equilibrio y evitar la caída.

La situación provocó alarma entre el público y entre los demás participantes del evento. De inmediato intervino personal médico para asistir a los bailarines. Según trascendió, ambos sufrieron golpes menores y fueron atendidos por prevención. El accidente obligó a suspender temporalmente la competencia mientras se analizaban las condiciones de seguridad.

Qué explicaron las autoridades y la organización

El director del Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta, explicó al portal 0221 cuál fue el origen del incidente. “Se cayó una tabla del escenario mientras bailaba un grupo de K-Pop”, señaló el funcionario al referirse al desperfecto que provocó el accidente durante la exhibición.

🚨 BAILABAN K POP, SE LES ABRIÓ EL ESCENARIO Y CAYERON

- Fue en La Plata

- Ambos bailarines sufrieron lesiones leves. pic.twitter.com/JkvCgRbEUd — Vía Szeta (@mauroszeta) July 6, 2026

En la misma declaración al medio platense, Scarpetta precisó que los jóvenes presentaban lesiones leves. “Dos chicos se golpearon en un brazo y una pierna. Los atendieron del SAME por prevención. Les dieron unos analgésicos y no fue necesario trasladarlos”, afirmó al detallar la asistencia recibida tras la caída.

Más tarde, la organización de La Plata Comic difundió un comunicado para llevar tranquilidad a quienes seguían el caso. “Queremos llevar tranquilidad a todas las personas que se han preocupado por lo ocurrido”, expresaron los responsables del evento.

En el mismo mensaje agregaron que los bailarines fueron evaluados por profesionales de la salud y que “afortunadamente, confirmó que no hubo lesiones de gravedad”, además de señalar que los propios jóvenes les comunicaron posteriormente que se encontraban en buen estado.